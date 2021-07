In de afgelopen week zijn 69.731 positieve coronatests afgenomen, meldt het RIVM dinsdag in de wekelijkse update. Dat is een stijging van zo'n 34 procent ten opzichte van een week eerder (51.957), toen al de allersnelste stijging van de besmettingscijfers werd waargenomen sinds de start van de coronacrisis. Ook in het aantal ziekenhuisopnames is inmiddels een snelle stijging zichtbaar.

Het aantal nieuwe opnames is bijna verdrievoudigd ten opzichte van een week eerder (205 tegenover 85) en ook het aantal ic-opnames steeg fors, van 12 tot 31. Vorige week werden aanvankelijk 60 ziekenhuisopnames gemeld; dat aantal is ruim verdrievoudigd.

Naar verwachting is de piek van deze plotselinge coronagolf bereikt. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vertelde maandag dat het aantal positieve testuitslagen gestabiliseerd is, maar zich nog wel op een te hoog niveau bevindt.

Ook het RIVM ziet een "voorzichtige stabilisatie" van de coronacijfers. "Volgende week wordt duidelijk of deze stabilisatie wordt omgezet in een daling", aldus de experts.

Het demissionaire kabinet overweegt vooralsnog geen aanvullende maatregelen, omdat het aantal ziekenhuisopnames nog niet zo explosief stijgt als het aantal besmettingen. "Dat is echter geen garantie", benadrukte De Jonge maandag al. Mogelijk volgt volgende week alsnog een nieuw persmoment.

Reproductiegetal gedaald na bereiken hoogste niveau ooit

Eind vorige week werd al bekendgemaakt dat het zogenoemde reproductiegetal (R) was gestegen tot 2,91, het hoogste niveau ooit. Een reproductiegetal van 2,91 betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 291 anderen besmetten en dat het virus zich dus volop aan het verspreiden is.

De R-waarde stond in voorgaande weken op 2,17 en 1,37. Het gaat om het cijfer van alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal van de deltavariant is nog hoger. Volgens het RIVM is de R-waarde nu gedaald naar 1,75. Daarmee ligt die officieel iets lager dan de R-waarde van vorige week, en verliest de virusverspreiding dus aan snelheid.

Veruit de meeste besmettingen aangetroffen bij jongeren

Net als in voorgaande weken testten jongeren veruit het meest positief. Ruim 62 procent van alle besmettingen werd vastgesteld bij 15- tot en met 29-jarigen. Als ook gekeken wordt naar mensen in de leeftijd tot 34 jaar, dan stijgt dat percentage tot boven de 70.

In de afgelopen week zijn veertien coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Een van de overledenen was jonger dan 65 jaar: het gaat om een jonge twintiger van wie niet bekend is of diegene onderliggend medisch lijden had.

Aantal reizigers dat met COVID-19 terugkeert bijna verdubbeld

Het aantal reizigers dat met COVID-19 terugkeert uit een ander land, is voor de tweede week op rij vrijwel verdubbeld. Twee weken geleden keerden in één week nog bijna duizend besmette reizigers terug. Dat waren er een week later ruim 2.200, terwijl het deze week om 4.129 personen gaat.

Het negatieve reisadvies ten aanzien van het vasteland van Portugal lijkt zijn vruchten af te werpen. Er keerden minder reizigers met COVID-19 terug dan een week geleden (225 om 333). Het aantal besmette reizigers dat terugkeerde uit Griekenland verzesvoudigde echter (81 naar 481), terwijl ook bijna 1.500 besmette Nederlanders recent terugkeerden uit Duitsland, Frankrijk, Italië of België.

Zo'n 1.250 positief geteste inwoners waren recent naar Spanje gereisd. Voor alle Spaanse gebieden geldt sinds eind vorige week een negatief reisadvies. Dat moet Nederlanders ervan weerhouden om af te reizen naar het populaire vakantieland.