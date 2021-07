Hoewel het aantal positieve coronatests onder jongeren groot blijft, besmetten zij nog niet massaal de leeftijdsgroepen boven hen. Dat zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, dinsdag in gesprek met NU.nl.

"Hoewel de weekcijfers stijgen, zien we de laatste dagen weer een stabilisatie - in ieder geval geen verdere stijging - in alle leeftijdsgroepen en regio's. Daaruit putten we moed. Het wijst erop dat het doorsijpelen van besmettingen van jongeren naar ouderen beperkt blijft en nog niet leidt tot verdere stijging in het aantal infecties bij ouderen", aldus Van den Hof.

De oudere leeftijdsgroepen lopen meer risico bij een besmetting, maar zijn ook nog altijd beter beschermd dankzij de hogere vaccinatiegraad. "We zien heel duidelijk per leeftijdsgroep dat hoe hoger de vaccinatiegraad ligt, hoe kleiner het aantal besmettingen is. De cijfers stegen harder bij de jongeren omdat die nog altijd in mindere mate gevaccineerd zijn."

Dat de cijfers stabiliseren en de besmettingen niet lijken door te sijpelen, betekent echter nog niet dat de problemen voorbij zijn. Als de besmettingscijfers hoog blijven, kunnen er ook meer mensen besmet raken ondanks een volledige vaccinatie.

"We hebben consistent gezegd dat het voor iedereen belangrijk is om zich aan de basismaatregelen te blijven houden totdat iedereen de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren", aldus Van den Hof, die erop wijst dat nu ook meer jongeren in het ziekenhuis belanden na een besmetting.

"Jongeren worden weliswaar minder ernstig ziek, maar toch zien we ze steeds meer in de ziekenhuizen. Als er zoveel meer infecties zijn, ga je dat toch terugzien in de cijfers."

Nog geen reden om prognoses aan te passen

Verschillende virologen sloegen dinsdag in de Volkskrant alarm omdat de deltavariant zich ook onder gevaccineerden verspreidt. De ziektesymptomen onder gevaccineerden zijn minder ernstig, terwijl over de mate waarin zij het virus alsnog overdragen volgens Van den Hof nog niet genoeg data beschikbaar is.

Dankzij vaccinatie is de kans kleiner dat mensen besmet raken, en als ze besmet raken dat ze er ernstig ziek van worden, maar het is niet uitgesloten. "Vaccins beschermen goed tegen ziekte, maar we weten nog niet hoe goed tegen transmissie. De verhalen dat gevaccineerden toch besmet konden raken, kenden we al wel. Zorgpersoneel wordt vaker getest en daar zagen we mensen zonder klachten die toch positief testten."

Ondanks de onzekerheid over de modelleringen hoeven volgens Van den Hof de prognoses van het RIVM over de ontwikkeling van het virus deze zomer nog altijd niet worden aangepast. "We moesten al rekening houden dat vaccins transmissie niet volledig voorkomen, en dat het reproductiegetal weer boven de 1 zou komen. Daar is al rekening mee gehouden in de rekenmodellen."

Ook het toenemende aandeel van reizigers in de besmettingscijfers leidt nog niet tot zorgen, omdat ook dat werd verwacht. "De vakantieperiode is begonnen, dus wordt er meer gereisd en getest", legt Van den Hof uit. "Dan is het logisch dat het aandeel van reizigers toeneemt."

Mensen die terugkomen van vakantie wordt gevraagd zich bij thuiskomst te laten testen, ook als dat niet verplicht is. Een test is alleen verplicht bij terugkeer uit hoogrisicolanden. Wie geen test laat doen, moet tien dagen in quarantaine.

Nieuwe maatregelen nog niet nodig

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het demissionaire kabinet maandag te kijken naar de mogelijkheid om van iedereen, gevaccineerd of niet, een negatieve test te vragen voor binnenkomst. Volgens Van den Hof heeft dat op dit moment nog geen prioriteit.

"Grote evenementen zijn er nu niet en de nachthoreca is dicht, dus dat is op dit moment niet heel belangrijk. Dat wordt het pas als je wil gaan nadenken hoe die locaties weer open kunnen."

Het huidige pakket maatregelen geldt tot 13 augustus. Dan gaat het kabinet bekijken of er weer kan worden versoepeld. Eerder liet het kabinet al weten momenteel geen nieuwe maatregelen te overwegen.