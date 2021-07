Dominic Cummings, de voormalig topadviseur van de Britse premier Boris Johnson, heeft in gesprek met BBC News controversiële uitspraken van Johnson onthuld. Zo zou de premier vorig jaar een lockdown hebben willen tegenhouden omdat "vrijwel alleen 80-plussers aan COVID-19 overlijden" en zou de premier in een appje hebben laten weten dat hij niet meer geloofde dat de NHS - de Britse gezondheidsdienst - overweldigd was door de pandemie.

Wie is Dominic Cummings? Cummings was de belangrijkste adviseur van Johnson en een van de belangrijkste Brexit-strategen van het land. In november verliet hij het team van Johnson. Sindsdien ontpopt hij zich als een criticus van de premier.

Ook zou Johnson niet van plan zijn geweest om zijn wekelijkse afspraak met koningin Elizabeth af te zeggen, terwijl binnen Downing Street enkele coronagevallen waren vastgesteld. Op advies van Cummings - die hem waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor de koningin - zag Johnson daar toch vanaf. Woordvoerders van Johnson ontkennen dat dit gesprek heeft plaatsgevonden.

Cummings baseert zich naar eigen zeggen op appgesprekken die hij toentertijd had met Johnson. BBC News heeft die gesprekken ingezien.

"De gemiddelde leeftijd waarop mensen aan COVID-19 bezwijken, is 82. Dat is boven de levensverwachting. Krijg COVID-19 en leef langer", luidt een citaat van Johnson. "Er wonen maximaal drie miljoen 80-plussers in dit land. Dan is een landelijke lockdown niet nodig", vervolgt de premier. Hij zou liever COVID-19 "door het land laten trekken" dan de economie schade willen aanbrengen, vertelde Cummings.

Dat de zorg enorme druk ondervond, kon Johnson naar verluidt amper geloven. "Vrijwel geen zestigminners worden in het ziekenhuis opgenomen en bijna iedereen van hen overleeft het."

Niet de eerste keer dat Johnson tegenstander blijkt van lockdowns

Over Johnson is een paar keer eerder gezegd dat hij fel tegen het afkondigen van lockdowns was. Eind april meldden Britse media op basis van bronnen dat hij "liever de lijken zich met duizenden tegelijk zou zien opstapelen, dan dat hij een derde lockdown in Engeland moest afkondigen". Die uitspraak volgde nadat Johnson - met veel tegenzin - een tweede lockdown had ingesteld.

Engeland heeft maandag 'Freedom Day' gevierd, oftewel de dag waarop vrijwel alle coronamaatregelen werden losgelaten. Mensen hoeven geen afstand meer te houden of binnen mondkapjes op te zetten. Wetenschappers en deskundigen maken zich grote zorgen over de versoepelingen, omdat voorafgaand aan maandag al veel besmettingen werden gemeld: ruim 50.000 per dag.

Volgens Cummings heeft Johnson herhaaldelijk adviezen van medische experts naast zich neergelegd. Het is niet de eerste keer dat de voormalige topadviseur zich uitspreekt tegen Johnson. Vorige maand nog lekte hij informatie uit een WhatsAppgesprek met zijn voormalige baas van begin vorig jaar, waarin Johnson zijn minister van Volksgezondheid zou hebben omschreven als een hopeloos figuur.