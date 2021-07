Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert een negatieve testuitslag te vragen aan alle bezoekers -gevaccineerd en ongevaccineerd - van grote evenementen en drukbezochte horeca. Daarnaast raden de experts aan te onderzoeken of de CoronaCheck-app niet slechts een keer per dag toegang zou moeten geven tot een horecagelegenheid, blijkt uit het maandagavond gepubliceerde OMT-advies.

Het OMT zegt dat het niet kan worden uitgesloten dat groepen voor grootschalige verspreiding van het coronavirus zorgen als ze van de ene naar de andere gelegenheid trekken. Onderzoek zou moeten uitwijzen of de CoronaCheck-app daarom slechts één keer per 24 uur kan en moet worden ingezet om toegang te krijgen tot een locatie.

De experts adviseerden samen met Fieldlab al eerder om alle bezoekers en medewerkers binnen 24 uur voor het einde van een evenement te testen. Dat was volgens het kabinet juridisch ingewikkeld en daarom mochten mensen zich tot veertig uur voor de start van een evenement laten testen, bleek maandag uit een reconstructie van NRC.

Na de versoepelingen op 26 juni nam het aantal coronabesmettingen in fors tempo toe. Dat was vooral te wijten aan de heropening van de nachtclubs met behulp van Testen voor Toegang en de opkomst van de besmettelijkere deltavariant. De versoepelingen werden daarom op 19 juli weer deels teruggedraaid, waardoor nachtclubs de deuren weer moesten sluiten.

De meeste besmettingen zijn echter nog voor de aanscherpingen opgelopen, schrijft het OMT. Daarom wordt de situatie de komende dagen en weken "nauwlettend" in de gaten gehouden.

Vooralsnog overweegt het kabinet geen aanvullende maatregelen, liet het maandag weten. De besmettingscijfers zijn inmiddels gestabiliseerd. Toch is het aantal positieve tests - rond de tienduizend per dag - nog altijd te hoog. Hoewel nieuwe maatregelen nu nog niet nodig zijn, "staan we hier misschien volgende week met een ander verhaal", zei demissionair premier Mark Rutte.