Vanaf eind september moeten inwoners van Engeland kunnen bewijzen dat ze volledig zijn gevaccineerd om een nachtclub en andere "drukke locaties" binnen te komen. De voorgenomen aanscherping wordt aangekondigd op de dag waarop het land juist bijna alle coronamaatregelen los heeft gelaten.

Op dit moment wordt het aanbevolen om clubgangers te vragen naar een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs, maar dit is nog niet verplicht. Vanaf het eind van de zomer gaat dat wel het geval zijn. Vanaf dan mogen ongevaccineerde mensen de club niet meer in, ook niet als ze recent negatief zijn getest op het virus, maakte staatssecretaris van Inentingen Nadhim Zahawi maandag bekend.

Volgens de recentste cijfers heeft 35 procent van de Engelsen tussen de achttien en dertig jaar nog niet beide prikken gehad. Met de maatregel hoopt de Britse overheid dit proces te versnellen.

De maatregel wordt volgens Zahawi nog aan parlementaire controle onderworpen. Ook komen er uitzonderingen voor mensen die een goede reden hebben om niet gevaccineerd te zijn.

De Britse premier Boris Johnson liet maandag weten ongerust te zijn over het risico op virusoverdracht in de overvolle clubs. "Ik wil de nachtclubs niet opnieuw hoeven sluiten, zoals ze elders wel hebben moeten doen. Maar dat betekent wel dat nachtclubs het sociaal verantwoordelijke moeten doen." De nachtclubs openden in de nacht van zondag op maandag voor het eerst sinds maart vorig jaar de deuren.

45 Britse feestgangers luiden 'Freedom Day' in: 'Hierna weer lockdown?'

Niet alle Britse kinderen mogen coronavaccin

Daarnaast maakte Zahawi bekend dat niet alle kinderen zich kunnen aanmelden voor een prik. Het Britse vaccinatiecomité JCVI heeft geadviseerd alleen een vaccinatie aan te bieden aan minderjarigen met onderliggende gezondheidsrisico's of die samenwonen met iemand uit een risicogroep. Volgens het JCVI hebben gezonde kinderen minimaal voordeel bij een inenting, vooral omdat ze er bijna nooit ernstig ziek van worden.

Zahawi maakte ook een uitzondering bekend voor mensen die thuis moeten blijven na contact met een besmette persoon. Mensen die al twee inentingen tegen het coronavirus hebben gehad en een "belangrijke baan" hebben, hoeven niet in thuisquarantaine. Het gaat om bijvoorbeeld luchtverkeersleiders. Zij moeten buiten hun werk om wel in zelfisolatie. Of de uitzondering ook geldt voor premier Boris Johnson, die thuis moet blijven na contact met een besmette persoon, is niet bekendgemaakt.