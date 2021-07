In Engeland hebben inwoners maandag al feestend 'Freedom day' ingeluid, terwijl Fransen zaterdag massaal de straat op gingen om te protesteren tegen de recent aangekondigde coronapas. Nu steeds meer coronaprikken zijn gezet, gaan de landen om ons heen op hun eigen manier om met het virus. Een overzicht.

Engeland: Laat bijna alle coronamaatregelen los, maar zorgen nemen toe

19 juli 2021 gaat in Engeland de boeken in als 'Freedom Day': de dag waarop vrijwel alle coronamaatregelen losgelaten werden. De inwoners van Engeland hoeven onderling geen afstand meer te houden, thuiswerken is niet meer verplicht en nachtclubs openen de deuren weer. Ook het dragen van mondkapjes is niet meer verplicht, maar wordt nog wel aanbevolen in het openbaar vervoer en op drukke plekken.

De grootschalige vieringen staan haaks op de zorgen die er ook zijn: het aantal positieve coronatests neemt weer toe. De afgelopen dagen werden tot wel 50.000 positieve tests per dag gemeld in het 56 miljoen inwoners tellende land.

De ziekenhuiscijfers gaan echter niet in een soortgelijk tempo omhoog, en daarom zijn de versoepelingen volgens de Britse premier Boris Johnson verantwoord. Hij riep de Britten wel op zich te gedragen "met gepaste voorzichtigheid en respect voor anderen wegens het risico dat de ziekte de kop blijft opsteken".

Mede daarom moeten vanaf eind september inwoners van Engeland kunnen bewijzen dat ze volledig zijn gevaccineerd om een nachtclub en andere "drukke locaties" binnen te komen. Op dit moment wordt het aanbevolen om clubgangers te vragen naar een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs, maar dit is nog niet verplicht.

Frankrijk: Invoer coronapas en verplichte vaccinatie voor zorgmedewerkers

De Franse president Emmanuel Macron kondigde op 12 juli een ingrijpende maatregel aan: volwassenen worden vanaf 21 juli verplicht om een coronapas te hebben bij bezoek aan grote winkelcentra, evenementen en horecazaken. Met die pas kunnen Fransen tonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of recent zijn hersteld van het virus.

De maatregel moet de nieuwe golf van het virus terugdringen. Ook moeten op die manier meer mensen worden gestimuleerd zich te laten vaccineren. Dat de aankondiging van Macron hierop effect had, bleek direct na de toespraak: meer dan 900.000 Fransen maakten nog diezelfde avond een prikafspraak.

Macron kondigde ook de verplichte vaccinatie van zorgmedewerkers aan. Als zij niet voor 15 september volledig zijn gevaccineerd, dan mogen ze niet meer aan de slag.

De maatregelen zorgden ook voor veel verzet bij de Fransen. Afgelopen weekend gingen meer dan 100.000 Fransen de straat op om hun ongenoegen te uiten. De overheid besloot daarom de maatregelen iets te versoepelen: zo is voor een bezoek aan een winkelcentrum met een omvang van minder dan 20.000 vierkante meter de coronapas niet verplicht.

Zo'n 114.000 Fransen gingen op 17 juli de straat op om te protesteren tegen de coronapas. Eerder waren ook al kleinere demonstraties. Zo'n 114.000 Fransen gingen op 17 juli de straat op om te protesteren tegen de coronapas. Eerder waren ook al kleinere demonstraties. Foto: AFP

Duitsland: Onderzoekt hoe vaccinatiegraad kan worden verhoogd

Duitsland is vooralsnog niet van plan om in de voetsporen van de Fransen te treden en wil geen verplichte vaccinatie voor bepaalde bevolkingsgroepen. De discussie of de maatregel nodig gaat zijn nu het aantal vaccinaties terug lijkt te lopen, leeft wel bij de oosterburen. Er wordt op dit moment vooral gediscussieerd over de vraag hoe de vaccinatiegraad kan worden verhoogd. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het niet meer gratis maken van coronatests die nodig zijn voor het bezoeken van een evenement.

In Duitsland wordt, net als in Nederland, nog steeds vastgehouden aan de anderhalvemetermaatregel. Anders dan in Nederland, houdt Duitsland nog wel vast aan de mondkapjesplicht in openbare ruimtes, ook voor mensen die zijn gevaccineerd.

Nu het aantal besmettingen in Duitsland een stijgende lijn vertoont, is het vooral aan de deelstaten zelf om hier maatregelen tegen in te voeren. De zogeheten corona-noodrem, waarbij de federale overheid maatregelen kan invoeren als het aantal besmettingen de spuigaten uitloopt, is per eind juni opgeheven. Maar mocht het mogelijk zijn, dan kan dit alsnog weer worden ingevoerd, benadrukte de Duitse bondskanselier Angela Merkel vorige maand.

België: Volgt situatie in Engeland en Nederland nauwgezet

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in België is al drie weken aan het stijgen en dat is nu ook terug te zien in de ziekenhuiscijfers. Maar ook in België neemt het aantal opgenomen coronapatiënten niet zo snel toe als het aantal positieve tests. De vraag is nu op wat voor manier het land zich moet gaat wapenen tegen de nieuwe golf van besmettingen.

"Het is op dit moment niet heel zeker qua cijfers", zei de Vlaamse minister-president Jan Jambon maandag na een bijeenkomst van het Overlegcomité. Vandaar dat er geen verdere versoepelingen werden aangekondigd. Daartegenover voert het land ook nog geen nieuwe maatregelen in om nieuwe golf in te dammen. "Het is afwachten hoe de situatie zich de komende weken gaat ontwikkelen."

De Belgen volgen daarvoor ook de situatie in andere landen, waar al wel versoepelingen zijn doorgevoerd. De nadruk gaat vooral liggen op het stap voor stap loslaten van de maatregelen. "We mogen echt niet dezelfde fout als Engeland en Nederland maken", waarschuwde de Belgische viroloog Steven Van Gucht eerder in Het Laatste Nieuws. "Alle modellen voorspellen dat als je alles weer opengooit, je in het najaar sowieso met een vierde golf zit. Zeker Engeland zal de komende weken op die manier echt een experiment worden."

Zweden: Onbekend wanneer alle maatregelen losgelaten kunnen worden

In het begin van de coronapandemie waren vele ogen op Zweden gericht vanwege de relatief losse corona-aanpak. In december vorig jaar stapte het land toch over op strengere maatregelen en ging onder meer het dringende advies gelden om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer.

Op dit moment ligt het aantal nieuwe coronagevallen in het land al wekenlang op een laag niveau. Het land verwacht echter dat het aantal besmettingen na de zomer weer omhooggaat en streeft daarom naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Inmiddels heeft iets meer dan 70 procent van de volwassen bevolking minstens één prik tegen het virus gehad.

In september denkt het land de volgende (en voorlaatste) versoepelingen door te voeren: dan geldt er onder meer geen maximum meer aan de groepsgrootte (dat is nu bijvoorbeeld vijftig personen voor bijeenkomsten binnenshuis waarbij geen zitplaatsen zijn toegewezen). En pas als die stap is doorgevoerd, kijkt de regering naar wanneer alle maatregelen losgelaten kunnen worden. Een indicatie wanneer dat gaat zijn, heeft de regering nog niet gegeven.