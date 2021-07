Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 8.932 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Het gemiddelde aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen blijft stijgen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Coronavirus

In de vijf voorgaande dagen waren er meer dan 10.000 positieve tests, en op drie van die vijf dagen kwam het cijfer boven de 11.000 uit.

Vorige week maandag waren er bijna 8.500 nieuwe gevallen en een week eerder waren er iets meer dan 1.500 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 70.788 mensen positief getest. Dat komt neer op ruim 10.000 nieuwe gevallen per dag. Het is de negentiende dag op rij dat het gemiddelde stijgt, maar de toename gaat de laatste paar dagen iets minder snel dan daarvoor. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat het aantal nieuwe gevallen stabiliseert.

Demissionaire kabinet overweegt vooralsnog geen aanvullende maatregelen

De besmettingen per dag zijn volgens De Jonge nog wel te hoog. Het demissionaire kabinet overweegt vooralsnog geen aanvullende maatregelen.

Naast de besmettingen stijgt ook het aantal ziekenhuisopnames, maar niet in de mate waarmee dit eerder was te zien met het aantal besmettingen. Dat lijkt gunstig, maar is "geen garantie", benadrukte De Jonge.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,8 miljoen mensen positief getest. Eind juli kan de grens van twee miljoen gevallen worden bereikt.

129 Heb je echt geen tweede prik nodig als je al corona hebt gehad?

Van bijna achttienduizend mensen is zeker dat ze aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest.