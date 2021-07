Het aantal positieve testuitslagen is inmiddels gestabiliseerd, laat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag weten. De flinke stijging van de afgelopen weken zet niet verder door, maar is met rond de tienduizend besmettingen per dag volgens De Jonge nog wel te hoog. Het kabinet overweegt vooralsnog geen aanvullende maatregelen.

Het aantal positieve tests "moet naar beneden", zei De Jonge, die samen met demissionair premier Mark Rutte in de zomer iedere maandag een update geeft over het coronavirus.

Naast de besmettingen stijgt ook het aantal ziekenhuisopnames, maar niet in de mate waarmee dit eerder was te zien met het aantal besmettingen. Dat lijkt gunstig, maar is "geen garantie", benadrukte De Jonge. Nieuwe maatregelen zijn nu dus niet nodig. "Maar misschien staan we volgende week met een ander verhaal", zei Rutte.

Het kabinet volgt wat dat betreft de lijn van het OMT. De experts kwamen vrijdag bij elkaar om de situatie te bespreken en hebben besloten dat er geen reden is om extra maatregelen te nemen.

Eind juni week het kabinet juist wel op sommige punten van het OMT-advies af toen er veel versoepelingen werden doorgevoerd. Het aantal besmettingen liep toen in zo'n hoog tempo op, dat Rutte en De Jonge zich genoodzaakt voelden excuses aan te bieden voor deze "inschattingsfout".

Inmiddels is de nachthoreca weer gesloten en geldt wederom het thuiswerkadvies, tenzij het niet anders kan. Nieuw is de nadruk op het belang van ventilatie, of frisse lucht zoals het kabinet dat verwoordt. In de praktijk betekent dat volgens Rutte voor de meeste huishoudens een kwartier per dag de ramen open.

De Jonge: 'Voeg geen quarantaineregels toe'

De hoge besmettingsgraad betekent dat Nederland rood kleurt op de Europese coronakaart. Omdat er twee weken vertraging in de achterliggende berekeningen zit, verwacht De Jonge dat Nederland bij de eerstvolgende update aankomende donderdag donkerrood zal zijn.

Het kabinet zal daarom de betekenis van die cijfers "goed duiden" bij andere regeringen van populaire vakantiebestemmingen in Europa. "Het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad verhouden zich op een nieuwe manier ten opzichte van elkaar", zei De Jonge.

Hoe precies, moet nog blijken. Maar er moet volgens de bewindsman in ieder geval anders worden gekeken naar de Europese coronakaart, waar alleen wordt gefocust op het aantal besmettingen.

"Onze inzet is om het digitaal coronacertificaat (het coronapaspoort, red.) te gebruiken om de grenzen open te houden. Maar voeg er geen quarantaineregels aan toe, want dat maakt het heel erg ingewikkeld", aldus De Jonge.

Het is aan de landen zelf of zij het grote aantal besmettingen willen nuanceren.