Frankrijk gaat na massale protesten de regels versoepelen voor het gebruik van de gezondheidspas. Minister van Financiën Bruno Le Maire zei in een interview met de krant JDD dat mensen die pass sanitaire straks niet nodig zullen hebben om toegang te krijgen tot winkelcentra met een omvang van minder dan 20.000 vierkante meter.

Dat besluit is bedoeld om de negatieve gevolgen voor ondernemers te beperken, legde Le Maire uit. Hij erkende dat vanuit het bedrijfsleven bezorgd wordt gereageerd op de plannen van de overheid.

Frankrijk verplicht volwassenen vanwege de coronacrisis om vanaf 21 juli met de pas aan te tonen dat ze geen gezondheidsrisico vormen bij onder meer grote evenementen, bioscopen en pretparken. De 'pass sanitaire' is vanaf augustus ook nodig bij bezoeken aan onder meer horecazaken en winkelcentra. Fransen kunnen met de pas laten zien dat ze gevaccineerd, negatief getest of recent hersteld zijn van het coronavirus.

Hoewel de pas ook op steun van Fransen kan rekenen, zijn ook veel inwoners van het land fel tegen de invoering van de pas en de daarbij aangekondigde vaccinatieplicht voor zorgpersoneel. Zo'n 114.000 mensen gingen zaterdag de straat op om te protesteren tegen de maatregelen. Eerder waren er ook al kleinere protestacties. Een betoger in Parijs zei dat het menselijk lichaam onschendbaar is. "De president van de republiek heeft op geen enkele manier het recht om te beslissen over mijn gezondheid."