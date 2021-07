Ruim negenduizend mensen die zijn geboren in het jaar 1956 of 1957 hebben tot dusver afgezien van een tweede AstraZeneca-prik en kiezen in plaats daarvan voor een tweede Pfizer-prik. Dat meldt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR zondag aan NU.nl.

Mensen geboren in 1956 kunnen vanaf vrijdag hun tweede vaccinatieafspraak wijzigen. Het bouwjaar 1957 kon dat vanaf zaterdag.

Het is niet duidelijk hoeveel personen tot dusver in aanmerking kwamen voor de nieuwe vaccinatiekeuze. Er zijn ruim 1,1 miljoen 60- tot en met 65-jarigen in Nederland. Een deel kan echter ook al volledig gevaccineerd zijn met het Pfizer-vaccin, als zij bijvoorbeeld behoren tot een medische risicogroep.

Nederlanders die geboren zijn in 1958, 1959 en 1960 krijgen achtereenvolgens vanaf maandag, dinsdag en woensdag de keuze of zij een tweede Pfizerprik willen na hun eerste AstraZeneca-prik. Vanaf donderdag krijgen alle achttienplussers die mogelijkheid.

Het kabinet gunt alle belangstellenden de keuze om een tweede Pfizer-prik te nemen na een eerste AstraZeneca-dosis, omdat de Gezondheidsraad geen bezwaar heeft tegen de keuzemogelijkheid. Uit recent onderzoek blijkt dat een combinatie van de vaccins leidt tot ten minste even goede of zelfs hogere niveaus van antistoffen. Het zou wel leiden tot meer milde bijwerkingsklachten, zoals koortsgevoel, vermoeidheid en rillingen.

Het is niet mogelijk om na een eerste dosis Pfizer voor een tweede dosis AstraZeneca te kiezen. Dat is door de Gezondheidsraad afgeraden, omdat dan lagere niveaus van antistoffen worden waargenomen. Over een eventuele combinatie met het Moderna-vaccin kon de raad nog geen advies uitbrengen.