Er is steeds meer kritiek op de plannen van de Britse regering om op 'Freedom Day', komende maandag, alle coronamaatregelen af te schaffen. Het aantal besmettingen in het land stijgt snel: zaterdag werden ruim 54.000 positieve tests gemeld. Ook de kersverse minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, is positief getest. Premier Boris Johnson, die langdurig contact had met Javid, hoeft echter niet in quarantaine.

De premier maakt samen met de Britse minister van Financiën Rishi Sunak, die ook werd opgespoord via bron- en contactonderzoek, deel uit van een test. Hun zelfquarantaine wordt vervangen door dagelijkse coronatests, waardoor zij Freedom Day 'gewoon' kunnen vieren.

Javid is volledig gevaccineerd en maakt het goed. Hij zou alleen last hebben van zeer milde symptomen. De voormalig minister van Financiën volgde eind juni Matt Hancock op als minister van Volksgezondheid, nadat Hancock was opgestapt vanwege het niet volgen van de coronamaatregelen.

Maandag wil Johnson onder meer de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes afschaffen en de afstandsregel laten vervallen. Inwoners kunnen dan ook weer naar nachtclubs en grote bijeenkomsten.

Zaterdag uitte oud-minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt kritiek op die plannen. In gesprek met BBC Radio 4 vertelde Hunt dat de coronasituatie "zeer serieus" moet worden genomen en in het Britse gezondheidsstelsel alle alarmbellen afgaan. "Het aantal opgenomen coronapatiënten verdubbelt momenteel per week. Als die lijn doorzet, hebben we eind augustus tienduizend ziekenhuisopnames", aldus Hunt.

128 Engeland gaat compleet open op 19 juli, maar tegen welke prijs?

Britse regering houdt rekening met 100.000 positieve tests per dag

In september zou het huidige dagrecord van 68.000 positieve coronatests kunnen worden verbroken, vervolgt Hunt. Daar houdt de Britse regering overigens rekening mee, schreef de Britse krant The Guardian eerder. Bewindspersonen schatten dat deze zomer op een bepaald moment zo'n 100.000 positieve tests per dag zullen worden afgenomen.

Daar heeft de regering echter vrede mee, omdat de druk op de zorg laag kan worden gehouden door de vele vaccinaties, zo luidt de beredenering. De Britse artsenvakbond is fel tegen de aangekondigde versoepelingen.

Internationale experts waarschuwen voor nieuwe mutaties

Internationale experts waarschuwden vrijdag voor een ander risico dat een stijgend aantal besmettingen met zich meebrengt: nieuwe virusmutaties die resistent zijn tegen de huidige vaccins. Dat brengt een gevaar met zich mee voor de hele wereld, schreven twaalfhonderd wetenschappers in een brief aan het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

Eerder vertelden Nederlandse experts in gesprek met NU.nl dat er inderdaad een kans is dat een virus muteert en aan de vaccinbescherming ontglipt. Die kans wordt groter als er meer besmettingen zijn én mensen nog geen volledige immuniteit hebben. Een belangrijke kanttekening is dat de kans dat een virus resistent wordt tegen alle vaccins zó klein is, dat zij zich daar momenteel niet druk over maken.

Zondag lieten Britse wetenschappers opnieuw van zich horen. Volgens de deskundigen zou de regering de mondkapjesregel in binnenruimtes niet moeten afschaffen, zodat de virusverspreiding vanaf morgen alsnog enigszins wordt geremd. "Het is simpel: als je geen mondkapje draagt, verspreidt het virus zich zo verder."