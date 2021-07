Frankrijk scherpt zondag het inreisbeleid ten aanzien van Nederland en meerdere andere Europese landen aan. Ook NU.nl schreef dat voortaan van niet- of deels gevaccineerde Nederlanders een testuitslag wordt geëist die niet ouder is dan 24 uur. De Franse regering vraagt echter om bewijs van een negatieve PCR- of antigeentest die in de afgelopen 24 uur voor vertrek is afgenomen.

Dat is een wezenlijk verschil, omdat bijvoorbeeld een uitslag van een PCR-test momenteel dertig uur op zich laat wachten, zo vertelt koepelorganisatie GGD GHOR aan de NOS. Voor reizigers is het daarom belangrijk om te weten dat een antigeentest - die ook door Frankrijk wordt geaccepteerd - veel sneller een uitslag toont, vaak al binnen een kwartier.

Voor niet-gevaccineerden golden al inreisbeperkingen in Frankrijk. Voorheen mocht de PCR-test of antigeentest in de afgelopen 72 uur zijn afgenomen. Die periode wordt dus ingekort naar 24 uur. Ook voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Cyprus, Portugal en Griekenland wordt de maatregel actief.

Steeds meer landen nemen extra maatregelen tegen Nederlandse reizigers nu ons land rood is gekleurd op de Europese coronakaart. Duitsland maakte vrijdag bekend dat Nederland wordt aangemerkt als risicogebied. Niet-gevaccineerden die in de afgelopen tien dagen in Nederland zijn geweest, moeten vanaf zondag bij aankomst in quarantaine. Die kunnen zij overigens omzeilen met een herstelbewijs of negatief testbewijs.

België en Roemenië namen later op vrijdag ook maatregelen. België eist een negatieve testuitslag van Nederlanders die nog niet volledig zijn ingeënt tegen COVID-19. Die uitslag mag niet ouder dan 72 uur zijn. Reizigers die op doorreis zijn, worden uitgezonderd van de regel.

Roemenië kwam met eenzelfde soort quarantaineplicht als Duitsland voor Nederlandse reizigers. Na aankomst moeten mensen veertien dagen in quarantaine. Met een vaccinatie-, herstel- of testbewijs ben je echter uitgezonderd van die regel. Ook als je minder dan drie dagen in het land verblijft of kan aantonen dat je op doorreis bent, hoef je niet in quarantaine.