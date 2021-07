Er werd aan het begin van de coronapandemie serieus rekening gehouden met het vrijlaten van gedetineerden om het risico op besmettingen in inrichtingen kleiner te maken, meldt de NOS op basis van documenten van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zo'n 175 gevangenen kregen langer verlof met een enkelband om te voorkomen dat zij het virus meebrachten naar de gevangenis.

Uiteindelijk hoefden er geen gedetineerden eerder vrij te worden gelaten. Een gevangene zou in aanmerking zijn gekomen voor de regeling als diegene ten minste 80 procent van de straf had uitgezeten. Om vrijlatingen mogelijk te maken, werden vijftienhonderd enkelbanden aangeschaft voor zo'n 1,5 miljoen euro. De helft van de enkelbanden wordt alsnog gebruikt, terwijl de andere helft mogelijk wordt verkocht.

Erik de Borst, hoofd van het coronacrisisteam binnen de DJI, vertelt aan de omroep dat gevangenissen zich "voorbereidden op het slechtste scenario". Veel initiatieven hoefden uiteindelijk niet worden ingezet, aldus De Borst. "Wat wel tegenviel, is de duur van de crisis."

Volgens de NOS dacht de DJI onder meer na over het opzetten van een hospice, voor het geval gevangenen door COVID-19 kwamen te overlijden. Ook dat initiatief bleek niet nodig. Wel werd er een speciale COVID-19-afdeling opgezet in het gevangenisziekenhuis. Daar hebben in totaal zo'n dertig gedetineerden gelegen, meldt de omroep.

Inrichtingen ondervonden hun ergste problemen aan het begin van de tweede coronagolf, eind vorig jaar. Volgens De Borst kwam het virus toen vaak een gevangenis binnen door een medewerker, arts of andere bezoeker. Uiteindelijk werd besloten om het bezoekersrecht maandenlang op te heffen. "Het was vervelend, maar daardoor bleef het aantal besmettingen beperkt tot een minimum", aldus De Borst.