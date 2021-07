Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus (R) is gestegen tot 2,91, het hoogste niveau ooit. Een reproductiegetal van 2,91 betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 291 anderen besmetten en dat het virus zich dus aan het verspreiden is. Precies een week geleden stond het getal op 1,37 en afgelopen dinsdag ging het omhoog naar 2,17.

De R-waarde is belangrijk om te bepalen of het coronavirus aan een opmars bezig is of juist niet. Is de R-waarde 1, dan steekt iedere besmette persoon gemiddeld één ander aan. Als het reproductiegetal onder de 1 is, dan neemt het aantal nieuwe besmettingen af en dooft de uitbraak uit. Zit de R-waarde boven de 1, dan neemt het aantal nieuwe besmettingen toe en laait de uitbraak juist op.

Zodra 291 anderen besmet zijn, dragen zij het virus op hun beurt over aan zo'n 847 mensen. Zij steken vervolgens bijna 2.500 mensen aan en via hen bereikt het virus bijna 7.200 mensen. Het aantal besmettingen loopt dan sneller en sneller op.

Het gaat om het cijfer van alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal van de deltavariant is nog hoger.

Het getal gaat over de situatie twee weken geleden, begin juli, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Mensen die rond die tijd het virus opliepen, zijn hoogstwaarschijnlijk vorige week positief getest. Toen liep het aantal nieuwe coronagevallen snel op.