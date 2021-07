Duitsland gaat Nederland aanmerken als risicogebied. Dat maakt het Robert Koch Instituut, de Duitse evenknie van het RIVM, vrijdag bekend. Vanwege de vele besmettingen met het coronavirus gelden er vanaf zondag extra maatregelen voor mensen die naar Duitsland reizen.

Mensen die in de tien dagen voor hun reis in Nederland zijn geweest, moeten zich voorafgaand aan hun reis melden bij de Duitse autoriteiten. Voor niet-gevaccineerden geldt een quarantaineperiode van tien dagen, tenzij zij kunnen aantonen dat zij recent negatief zijn getest of hersteld zijn van COVID-19.

Ook Sint-Maarten wordt vanaf zondag door de Duitsers als een risicogebied beschouwd. De kwalificatie geldt niet voor Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba en Curaçao.

Duitsland beschouwt mensen die veertien dagen geleden hun tweede prik hebben gehad (of één van Janssen) als volledig gevaccineerd. Een antigeensneltest om aan te tonen dat je gezond bent, mag maximaal 48 uur oud zijn, een PCR-test 72 uur. Als je een test nodig hebt, dan moet elke reiziger van zes jaar of ouder worden getest.

Een herstelbewijs moet bestaan uit een positief PCR-testresultaat dat bij aankomst in Duitsland minimaal 28 dagen en maximaal zes maanden oud is.

Nederland werd donderdag al op de Europese coronakaart met kleurcode rood aangemerkt, wat betekent dat reizen streng wordt afgeraden. De provincie Groningen wordt zelfs aangeduid met kleurcode donkerrood.