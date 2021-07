Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft enkele reisadviezen aangescherpt. Voor het vasteland van Portugal, de Spaanse eilanden (Canarische Eilanden en Balearen) en Cyprus geldt voorlopig kleurcode oranje. Dat betekent dat reizen wordt afgeraden.

De verscherpte reisadviezen werden donderdag al aangekondigd en kwamen niet uit de lucht vallen. Vorige week maakte het RIVM al bekend dat de coronasituatie op de bestemmingen "nauwlettend in de gaten wordt gehouden", mede omdat veel Nederlandse reizigers met COVID-19 terugkeren uit die gebieden.

In de afgelopen week kwamen er bijna 800 besmette reizigers terug uit Spanje en ruim 300 uit Portugal. In totaal keerden vorige week ruim 2.200 besmette reizigers terug naar Nederland. Dat waren er meer dan twee keer zo veel als een week eerder (946).

Nederlanders die vanaf zondag terugkeren uit de nieuwe oranje gebieden, moeten bij terugkomst een vaccinatie-, herstel- of testbewijs kunnen overhandigen. Er geldt geen quarantaineplicht.

Het Spaanse vasteland stond al op 'oranje'. Voor het Portugese eiland Madeira en de Azoren blijven positieve reisadviezen van kracht, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nederland kleurt rood op Europese coronakaart

Het is de tweede week op rij dat Nederland binnen de EU geen reisadviezen versoepelt, maar in plaats daarvan juist meer bestemmingen op 'oranje' zet.

Overigens is donderdag door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) het reisadvies voor Nederland aangescherpt. Nederland is nu bestempeld als hoogrisicogebied. De regio Groningen is zelfs donkerrood gekleurd. Bekijk die map onder de interactieve vakantiekaart.

Actuele reisadviezen voor Europese landen