Nederland gaat vandaag naar alle waarschijnlijkheid rood kleuren op de coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Landen kunnen dan extra inreisbeperkingen instellen voor Nederlandse reizigers - zoals een quarantaineverplichting - maar Spanje en Griekenland zien daar vooralsnog van af.

Dat vertellen de Griekse minister van Toerisme Harris Theocharis en een woordvoerder van de Spaanse staatssecretaris van Toerisme in gesprek met het AD.

Er werd vooraf onder meer door het kabinet gevreesd dat de verslechterde coronasituatie in Nederland vakanties in het buitenland dwars zou kunnen zitten. "Dat is niet aan de orde", aldus Theocharis. De minister legt uit dat Griekenland vooral let op het aantal ziekenhuisopnames in Nederland, en die cijfers zijn - in tegenstelling tot het aantal besmettingen - niet explosief gestegen.

Daarnaast is de vaccinatiegraad in Nederland erg hoog, aldus de bewindsman. Daarom blijft voor Nederlandse reizigers vooralsnog dezelfde regel gelden als voor alle andere reizigers, namelijk het overhandigen van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs.

Spanje meldt dat voor Nederland straks ook 'gewoon' dezelfde regels blijven gelden als voor andere risicogebieden, namelijk het overhandigen van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs. Het land van premier Pedro Sánchez is erbij gebaat om zoveel mogelijk toeristen te ontvangen, omdat de Spaanse economie anders grote klappen oploopt.

Nederland raadt reizen naar Spanje af

Overigens wordt het reizen naar Spanje afgeraden door de Nederlandse overheid. Voor het Spaanse vasteland gold al kleurcode oranje, vanaf vrijdag geldt ook weer een negatief reisadvies voor zowel de Canarische Eilanden als de Balearen. Er keren te veel Nederlanders met COVID-19 terug van die bestemmingen.

Vanaf zondag 18 juli moeten Nederlanders een vaccinatie-, herstel- of testbewijs overhandigen bij terugkeer in Nederland vanuit de Spaanse eilanden. Er geldt geen quarantaineplicht.

Het is niet duidelijk in hoeverre de verslechterde coronasituatie verder van invloed zal zijn op Nederlanders. NU.nl is nog in afwachting van reacties van de ambassades in onder meer Frankrijk, Portugal, Italië en Kroatië, over de verwachtingen voor inreisbeperkingen voor Nederlandse reizigers.