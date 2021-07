Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat de reisadviezen ten aanzien van het vasteland van Portugal, de Spaanse eilanden en Cyprus vrijdag aanscherpen. Met kleurcode oranje vraagt het demissionaire kabinet alle Nederlanders - of je gevaccineerd bent maakt niet uit - om voorlopig niet af te reizen naar die gebieden.

Vanaf 18 juli moeten reizigers bij terugkeer uit die regio's in Nederland een vaccinatie-, herstel- of testbewijs overhandigen. Er geldt geen quarantaineplicht.

Het aangescherpte reisadvies gold al voor het vasteland van Spanje, de Portugese Algarve en de regio rond de Portugese hoofdstad Lissabon. Voor het Portugese eiland Madeira en de Azoren blijven respectievelijk de kleurcodes groen en geel gelden.

Het is de tweede week op rij dat binnen de EU geen reisadviezen worden versoepeld , maar in plaats daarvan juist meer bestemmingen op 'oranje' worden gezet. Vorige week werden buiten de EU nog wél enkele reisversoepelingen doorgevoerd, maar daar lijkt deze week geen sprake van.

Aangescherpte reisadviezen waren te verwachten

De aanscherping van de reisadviezen ten aanzien van Cyprus, het vasteland van Portugal en de Spaanse eilanden komt niet uit de lucht vallen. Het RIVM liet vorige week al weten de situatie "scherp in de gaten te houden". De laatste weken keren veel reizigers met COVID-19 terug uit Spanje of Portugal. In de afgelopen week waren het er meer dan elfhonderd, het merendeel (bijna achthonderd) keerde terug uit Spanje.

"Het lijkt helaas niet te gaan om een tijdelijke piek. Er is sprake van een zorgwekkende trend in de coronacijfers in deze gebieden", schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken daarover. Reisorganisatie TUI maakte woensdag al bekend alle reizen naar de Spaanse eilanden te schrappen.

Verder meldt het ministerie dat Tunesië en Fiji voortaan worden bestempeld als zeerhoogrisicogebieden. Reizigers die terugkeren uit die landen moeten bij terugkeer in Nederland in quarantaine.