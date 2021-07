De coronablaastests die de GGD op tientallen locaties door Nederland zou gaan gebruiken, werken niet naar behoren. Daarom weigeren GGD's ze in gebruik te nemen, blijkt uit gesprekken met betrokkenen en documenten in handen van de Volkskrant.

De blaastest is een alternatief voor het wattenstaafje diep in de neus. Je moet in een apparaat blazen en krijgt direct een uitslag. De bedoeling van de sneltesten was dat bezoekers met een negatieve uitslag direct naar huis konden.

Koepelorganisatie GGD GHOR constateert volgens De Volkskrant dat de resultaten "ver achter" blijven bij het gewenste resultaat. Het zou niet lukken om bruikbare resultaten uit de test te krijgen.

De meeste van de 1.800 bestelde blaastesten liggen nu ongebruikt in de opslag. Samen hebben ze een waarde hebben van miljoenen tot tientallen miljoenen euro’s, aldus de krant.

Blaastest gaf eerder onterecht negatief resultaat

Na een proefperiode werd de blaastest sinds 29 januari officieel gebruikt in Amsterdam. Dat gebeurde na een positief advies van het Outbreak Management Team.

Toen bleek al snel dat enkele personen volgens de blaastest niet besmet waren, maar bij de PCR-test toch positief op het coronavirus testten. Dat zou komen doordat de blaastest niet op de juiste manier was afgenomen.

Na intern onderzoek met de fabrikant werd de ademtest weer in gebruik genomen. De GGD noemde de test toen "zeer betrouwbaar". Waarom de blaastest nu toch niet goed blijkt te werken, blijft volgens De Volkskrant onduidelijk.

Hoofdonderzoeker Geert Groeneveld van het Leids Universitair Medisch Centrum sluit uit dat de resultaten zijn aangedikt voor commercieel gewin. "Er is in die studie op geen enkele manier gerommeld met de data." Het ministerie van Volksgezondheid doet onderzoek naar de blaastest.