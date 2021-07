De coronapandemie heeft wereldwijd gezorgd voor een "dramatische" terugval in het aantal kinderen dat kon worden gevaccineerd tegen ziektes als mazelen, difterie en kinkhoest. Ongeveer 23 miljoen kinderen misten belangrijke vaccinaties, aanzienlijk meer dan in 2019, melden UNICEF en de gezondheidsorganisatie WHO donderdag.

Afgelopen jaar kregen 17 miljoen kinderen zelfs geen enkele vaccinatie. Veel van hen leven in conflictgebieden, afgelegen regio's of in sloppenwijken waar toegang tot gezondheidszorg sowieso al beperkt is.

De coronacrisis heeft dat versterkt, vooral in Zuidoost-Azië en in landen ten oosten van de Middellandse Zee. Het vaccinatiepeil is daarmee terug op het niveau van twaalf jaar geleden, aldus kinderwelzijnsorganisatie UNICEF.

Directeur van UNICEF Nederland Suzanne Laszlo spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. "Minder vaccineren betekent dat meer kinderen ziektes kunnen krijgen die voorkomen kunnen worden, zoals polio, mazelen en tetanus."

Volgens WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus zijn uitbraken van deze ziekten een ramp voor de zorgstelsels in landen die ook al strijden tegen het coronavirus. "Het is urgenter dan ooit om te investeren in vaccinaties voor kinderen en ervoor te zorgen dat elk kind wordt bereikt."