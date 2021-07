Kinderen die nog geen vaccin hebben gehad hoeven zich toch niet elke 48 uur te laten testen als ze in Frankrijk naar een bar, restaurant of museum willen, heeft de Franse minister Olivier Véran (Volksgezondheid) bekendgemaakt.

Wie in Frankrijk vanaf 1 augustus een openbare ruimte zoals een café, restaurant of winkelcentrum wil bezoeken, is verplicht een coronacertificaat te overhandigen, werd dinsdag bekendgemaakt. Voor kinderen tot en met zeventien jaar worden de aangescherpte regels tot 30 augustus opgeschort.

Volgens Véran is hiertoe besloten "om vakanties niet te bederven". Jongeren moeten nog wel een mondkapje blijven dragen "waar het nodig zal zijn".

Nederlanders kunnen via de CoronaCheck-app een certificaat in de vorm van een QR-code aanvragen als ze minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of recent hersteld zijn van een coronabesmetting. Ook het gele vaccinatieboekje geldt in Frankrijk als vaccinatiebewijs.

In het geval van een negatieve test mag die niet ouder zijn dan 48 uur. Vakantiegangers van achttien jaar en ouder die niet volledig gevaccineerd zijn, moeten zich daarom elke twee dagen laten testen indien zij restaurants en cafés willen bezoeken.

De gezondheidspas is al vanaf 21 juli vereist voor onder meer attractieparken, culturele instellingen en evenementen met meer dan vijftig personen. Met de pas wil de regering de nieuwe golf besmettingen door de deltavariant terugdringen.