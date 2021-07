Zo'n 52.000 mensen werden in de afgelopen week positief getest op het coronavirus, meldde het RIVM dinsdag. Dat zijn gemiddeld 301 positieve tests per 100.000 inwoners. Regionaal zijn er echter grote verschillen. Bekijk op onderstaande kaart waar afgelopen week de meeste besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen waren.

Actuele coronacijfers per gemeente

De GGD houdt per veiligheidsregio bij hoeveel mensen zich laten testen en welk deel van hen positief is. Amsterdam-Amstelland is in zowel absolute als relatieve zin koploper wat betreft het aantal positieve tests. De GGD registreerde in die regio 737 positieve tests per 100.000 inwoners.

Na Amsterdam-Amstelland was het aantal positieve tests het grootst in de volgende veiligheidsregio's: Groningen (573 per 100.000 inwoners)

Utrecht (456 per 100.000 inwoners)

Hollands-Midden (370 per 100.000 inwoners)

Rotterdam-Rijnmond (362 per 100.000 inwoners)

Haaglanden (300 per 100.000 inwoners)

Het coronavirus was in relatieve zin minder aanwezig buiten de stedelijke gebieden. In Veiligheidsregio Zeeland werden mensen het minst vaak positief getest: 106 per 100.000 inwoners. Maar ook in onder meer Limburg, Drenthe en Flevoland lag het aantal positieve tests ruim onder het landelijke gemiddelde.

Van de mensen van wie bekend is waar ze het virus opliepen, werd 37 procent besmet in de horeca, zoals discotheken en kroegen.