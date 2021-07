Net als bij de GGD zijn vorige week ook bij Testen voor Toegang meer positieve coronatests afgenomen dan een week eerder. Dat blijkt dinsdag uit het wekelijkse rapport van het RIVM over de corona-epidemie op basis van cijfers van de GGD en Stichting Open Nederland.

Tussen 5 en 11 juli lieten ruim 181.000 mensen zich testen via Testen voor Toegang. Van die groep werden 4.006 mensen (2,2 procent) positief getest op het coronavirus. De weken ervoor schommelde het percentage positieve tests steeds tussen de 0 en 0,4 procent.

Het percentage mensen dat de afgelopen zeven dagen positief werd getest in de GGD-teststraten kwam uit op 13,7 procent. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de week ervoor, toen 4,5 procent van de tests positief was.

Tussen 28 juni en 4 juli werden bij Testen voor Toegang de meeste tests afgenomen, ruim 286.000. Het percentage positieve tests lag echter fors lager: 0,2 procent.

In tegenstelling tot (in principe) bij de GGD komen bij Testen voor Toegang ook mensen die geen klachten hebben die bij het coronavirus passen.

128 Malta eist prik: volgen meer landen en komt je vakantie in gevaar?

Discotheken dicht, toegangsbewijzen minder nodig

Met een negatieve testuitslag van Testen voor Toegang konden mensen tot voor kort naar feestjes en festivals zonder 1,5 meter afstand te hoeven bewaren.

Vrijdag maakte het demissionaire kabinet echter bekend dat discotheken voorlopig dichtgaan en meerdaagse evenementen voorlopig niet gehouden mogen worden. Door deze maatregelen zijn een stuk minder toegangsbewijzen nodig. Dat was zaterdag al direct te zien aan het aantal afgezegde afspraken.