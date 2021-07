Veruit de meeste positieve tests sinds dat aantal begin juli explosief toenam, werden afgenomen bij mensen die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn. Dat blijkt dinsdag uit de wekelijkse rapportage van het RIVM.

Van de 59.097 positieve testen die gemeld zijn sinds 1 juli, is in 72 procent van de gevallen de vaccinatiestatus bekend. Van deze 42.274 meldingen rapporteerden 35.584 personen, ofwel 84 procent, dat zij in het geheel niet gevaccineerd waren op moment van testen.

2.562 personen (6 procent) meldden aan de GGD dat zij op moment van testen volledig gevaccineerd waren, en 4.128 personen (10 procent) dat zij deels gevaccineerd waren op moment van testen.

Onder de meldingen van jongeren in de leeftijd van 20 tot en met 29 jaar, de leeftijdsgroep waar de meeste positieve werden geregistreerd sinds begin juli, was 6 procent volledig gevaccineerd en 5 procent deels gevaccineerd. In de meldingen van mensen in de leeftijd van tien tot en met negentien jaar was 2 procent volledig gevaccineerd en 3 procent deels gevaccineerd.

Omdat het voor Nederlanders niet verplicht is om hun vaccinatiestatus te delen met de GGD, kunnen deze cijfers in werkelijkheid iets anders liggen. Naar alle waarschijnlijkheid is vooral het aantal positief geteste mensen dat zich (nog) niet heeft laten vaccineren veel groter dan gemeld.

Kans op besmetting na vaccinatie klein, maar blijft aanwezig

Het RIVM benadrukt in de wekelijkse rapportage dat het belangrijk blijft om de maatregelen te volgen, omdat veel mensen nog niet (volledig) zijn gevaccineerd.

"Een coronavaccinatie beschermt de meeste mensen tegen ernstig ziek worden en zorgt dat het virus zich minder snel verspreidt. Maar ook als je gevaccineerd bent, is er nog een kans dat je besmet raakt en daarna anderen kan besmetten", aldus het instituut.

Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn in totaal al meer dan achttien miljoen prikken gezet in Nederland. Zo'n zeven miljoen Nederlanders zijn inmiddels volledig gevaccineerd, ongeveer 40 procent van de hele bevolking.

