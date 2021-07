De afgelopen week zijn 51.957 mensen positief getest op het coronavirus, meldt het RIVM dinsdag in de wekelijkse update. Dat is maar liefst een verzesvoudiging ten opzichte van de week ervoor. Met zo'n vaart gingen de besmettingscijfers in de hele coronacrisis nog niet omhoog.

Bovendien is de gestage afname van het aantal positieve tests de voorgaande weken in een mum van tijd volledig tenietgedaan. In de meeste gevallen worden die nu veroorzaakt door de extra besmettelijke deltavariant van het virus.

Vorige week noteerde het RIVM al een verdubbeling tot 8.541 gevallen. Het bleek een voorbode van een nog veel snellere groei in het aantal besmettingen in de laatste zeven dagen.

Het percentage mensen dat in de GGD-teststraten positief werd getest, steeg in een week tijd van 4,5 procent naar 13,4 procent. Dat percentage is inclusief het aantal tests dat is afgenomen in het kader van reizen, zegt het RIVM. Wanneer die laatste tests niet meegerekend worden, komt het aantal positieve tests zelfs uit op 15,9 procent.

Mensen in de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar werden het meest positief getest: in ruim een kwart van de gevallen viel de test positief uit. Op de tweede plaats volgen de 25- tot en met 29-jarigen. In deze leeftijdsgroep werd 17,6 procent positief getest.

Deze rapportage bevestigt het beeld van jongeren die in de horeca en op feestjes besmet raken. Bij de mensen van wie bekend is waar ze het virus opliepen, was dat in 37 procent van de gevallen in de horeca. De thuissituatie volgt met 28 procent. Bezoek thuis is goed voor 16 procent van de herleide gevallen, feestjes voor 15 procent en de werksituatie voor 7 procent.

2,2 procent test positief bij Testen voor Toegang

Tussen 5 en 11 juli lieten ruim 181.000 mensen zich testen bij Testen voor Toegang. Van die groep werden 4.006 mensen (2,2 procent) positief getest. De weken ervoor schommelde het percentage positieve tests tussen de 0 en 0,4 procent, blijkt uit data van Stichting Open Nederland, die de tests faciliteert.

Met een negatieve testuitslag van Testen voor Toegang konden mensen tot voor kort naar feestjes en festivals zonder 1,5 meter afstand te hoeven bewaren.

Vrijdag maakte het demissionaire kabinet echter bekend dat discotheken voorlopig dichtgaan en meerdaagse evenementen voorlopig niet gehouden mogen worden. Door deze maatregelen zijn een stuk minder toegangsbewijzen nodig. Dat was zaterdag al direct te zien in het aantal afgezegde afspraken.

Reproductiegetal boven de 2

Het zogenoemde reproductiegetal (R) van het coronavirus is inmiddels gestegen tot 2,17, maakte RIVM-topvrouw Aura Timen eerder op de dag bekend. Vrijdag stond dat getal nog op 1,37. Een reproductiegetal van 2,17 betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 217 anderen besmetten en dat het virus zich dus aan het verspreiden is.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bleef vorige week nog klein. Slechts zestig mensen met COVID-19 werden de afgelopen zeven dagen opgenomen in het ziekenhuis, van wie twaalf op een intensivecareafdeling. Als gevolg van het toenemende aantal coronagevallen, wordt vanaf deze week echter een grotere bezetting in de ziekenhuizen verwacht.

Verder bleef het aantal coronagerelateerde sterfgevallen afgelopen week uiterst klein. De laatste zeven dagen ontving het RIVM daarvan elf meldingen.

Toename is gevolg van inschattingsfout kabinet

De huidige besmettingsgolf begon na de versoepelingen die het kabinet op 26 juni doorvoerde. Vooral jongeren zochten voor het eerst in maanden weer massaal het nachtleven op. Een deel deed dat met goedkeuring van de overheid direct na een prik van het coronavaccin van Janssen.

Ook gingen honderdduizenden mensen op stap na een sneltest bij Testen voor Toegang die toegang bood tot nachtclubs of festivals waar afstand houden niet meer hoefde. Dit systeem bleek echter niet waterdicht, mede doordat sneltesten minder gevoelig zijn dan de PCR-testen die in de GGD-teststraten worden gebruikt.

Ook nam het kabinet een risico door een negatief testresultaat bij Testen voor Toegang een geldigheid van 40 uur te geven, in plaats van de 24 uur die het Outbreak Management Team (OMT) had aangeraden. Daarnaast werd er gesjoemeld met toegangsbewijzen.

Premier Mark Rutte bood maandag excuses van het kabinet voor de te snelle versoepelingen. De Jonge erkende onder meer dat 'dansen met Janssen' een inschattingsfout was.