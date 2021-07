De GGD Twente houdt het aantal coronabesmettingen dat heeft plaatsgevonden in de Enschedese nachtclub Aspen Valley op 26 juni niet meer bij, zegt een woordvoerder dinsdag. De GGD heeft het te druk met het grote aantal positieve tests in de rest van Twente. Daarom worden geen zogeheten clusteronderzoeken meer gedaan.

Volgens de woordvoerder is ook niet te zeggen hoe de uitbraak in de discotheek heeft kunnen plaatsvinden, terwijl de club wel gebruikmaakte van de CoronaCheck-app.

Vorige week donderdag waren er 195 coronabesmettingen bekend die op die zaterdagavond zijn opgelopen. Naar schatting waren er zo'n zeshonderd jongeren aanwezig. Volgens de GGD-woordvoerder zijn er geen nieuwe cijfers bekend, omdat de focus nu ligt op het bellen van mensen die het coronavirus hebben. Volgens de woordvoerder kan de GGD zich pas weer met clusteronderzoeken bezighouden wanneer het aantal besmettingen in Twente terugloopt.

Uit het onderzoek van het RIVM naar de uitbraak in Aspen Valley is nog niets naar voren gekomen, zegt de woordvoerder. "Dat duurt altijd zo'n twee tot drie weken." Het RIVM onderzoekt om welke varianten van het virus het gaat bij de uitbraak.

Zeker vijftig besmettingen te herleiden naar nachtclub in Groenlo

Ondertussen is het aantal jongeren dat het coronavirus heeft opgelopen op zaterdagavond 3 juli in nachtclub City Lido in Groenlo verder opgelopen, zegt een woordvoerder van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Momenteel zijn zo'n vijftig gevallen bekend bij de GGD, maar volgens de woordvoerder kan dit nog verder oplopen. Er waren tussen de negenhonderd en duizend bezoekers die avond, zegt mede-eigenaar Erwin de Roo van de club.

Volgens De Roo belde een bezoeker hem na het feest, op zondag 4 juli. "Hij had zich vlak voor het feest laten vaccineren met het Janssen-vaccin zei hij, maar had voor de zekerheid nog een test gedaan zodat hij op tijd een QR-code had. De mail met de uitslag zag hij die zondag en die bleek positief te zijn."

De GGD wil verder geen uitspraken doen over de oorzaak van de uitbraak in Groenlo. "Wij gaan daar niet over en dus kunnen wij daar ook geen uitspraak over doen."