Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus (R) is gestegen tot 2,17, laat RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag weten in een presentatie aan de Tweede Kamer. Vrijdag stond dat getal nog op 1,37. Een reproductiegetal van 2,17 betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 217 anderen besmetten en dat het virus zich dus aan het verspreiden is.

Het is de hoogste R-waarde sinds 24 februari 2020. Toen lag die waarde op 2,18. Volgens het coronadashboard is dat de hoogste waarde die de R heeft gehad.

De R van 2,17 is de waarde van twee weken geleden. Het duurt namelijk een paar weken voor dit getal kan worden berekend. Het RIVM komt twee keer per week met een nieuwe berekening van het reproductiegetal.

Het gaat om het cijfer van alle varianten bij elkaar, zegt Timen. Het reproductiegetal van de deltavariant (voorheen de Indiase variant) van het coronavirus is 2,52.