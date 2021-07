De Spaanse toeristische regio's Catalonië en Valencia komen met nieuwe maatregelen om de jongste golf van het coronavirus in te dammen.

In Catalonië, dat Barcelona als hoofdstad heeft, moeten alle openbare activiteiten om 0.30 uur eindigen. Ook mag je met hooguit tien mensen bijeenkomen, of dat nou privé of in het openbaar is.

In de regio Valencia, ten zuiden van Catalonië, is voor ruim dertig steden weer een avondklok afgekondigd. De spertijd van 1.00 tot 6.00 uur geldt ook voor de regionale hoofdstad Valencia, de op twee na grootste stad van Spanje na Madrid en Barcelona. Alle bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal zes personen.

In het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Spanje de kleur oranje. Dat houdt in dat reizen naar het land alleen wordt aangeraden als dat echt noodzakelijk is.