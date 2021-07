Griekenland, Frankrijk en Spanje scherpen de coronaregels aan. De bij Nederlandse toeristen populaire vakantiebestemmingen nemen die maatregelen vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen.

Zo zijn in Griekenland vanaf vrijdag alleen mensen die volledig zijn gevaccineerd welkom in horecazaken, maakte premier Kyriakos Mitsotakis bekend. Mitsotakis kondigde ook aan dat alle medewerkers van verpleeghuizen voor ouderen zich moeten laten inenten. Wie weigert, wordt medio augustus geschorst.

Ziekenhuispersoneel, zoals artsen en verpleegkundigen, krijgt tot 1 september de tijd om zich te laten vaccineren. Daarnaast komt er een vaccinatieplicht voor bepaalde beroepsgroepen.

Ook Frankrijk heeft de coronaregels aangepast. Met ingang van augustus moeten mensen die een bar of restaurant willen bezoeken met een gezondheidspas kunnen aantonen dat ze niet met het coronavirus besmet zijn. Dat maakte president Emmanuel Macron maandag bekend. De pas is ook nodig in de trein en in het vliegtuig. Een recordaantal Fransen maakte na de aanscherping van de maatregelen een prikafspraak.

De pas is al vanaf 21 juli vereist als iemand een evenement met meer dan vijftig personen wil bezoeken. Met de pas wil de regering de nieuwe golf besmettingen door de deltavariant terugdringen. Een gezondheidspas toont aan dat iemand ingeënt of negatief getest is.

Onduidelijk of CoronaCheck-app geldt als bewijs in Frankrijk

Het is nog onduidelijk of Nederlanders die naar Frankrijk willen reizen de QR-code in hun CoronaCheck-app kunnen gebruiken om aan te tonen dat ze gezond zijn. De ANWB liet weten dit te onderzoeken.

Ook de Spaanse toeristische regio's Catalonië en Valencia komen met nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dammen. In Catalonië, dat Barcelona als hoofdstad heeft, moeten alle openbare activiteiten om 0.30 uur eindigen. Ook mag je met hooguit tien mensen bijeenkomen, of dat nou privé is of in het openbaar.

In de regio Valencia, ten zuiden van Catalonië, is voor ruim dertig steden weer een avondklok afgekondigd. De spertijd van 1.00 tot 6.00 uur geldt ook voor de regionale hoofdstad Valencia, de op twee na grootste stad van Spanje na Madrid en Barcelona. Alle bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal zes personen.

In het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Spanje de kleur oranje. Dat houdt in dat reizen naar het land alleen wordt aangeraden als dat echt noodzakelijk is.

Eerder liet de regering van Malta weten dat ze vanaf woensdag alle bezoekers gaat weigeren die niet volledig zijn ingeënt tegen COVID-19. De Europese Commissie heeft de Maltese regering opheldering gevraagd over het weigeren van niet-gevaccineerde bezoekers.