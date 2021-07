Een recordaantal Fransen heeft maandagavond een prikafspraak gemaakt nadat de coronamaatregelen in het land werden aangescherpt. President Emmanuel Macron maakte bekend dat een zogeheten gezondheidspas op meer plekken nodig zal zijn en dat voor sommige beroepsgroepen een vaccinatieplicht gaat gelden.

Na de aankondiging van Macron maakten meer dan 900.000 mensen een afspraak voor een coronaprik: een verdubbeling van het vorige record op 11 maart.

Een gezondheidspas toont aan dat iemand ingeënt of negatief getest is. Vanaf 21 juli is dat document verplicht bij grote evenementen, vanaf augustus ook in onder meer de horeca, bioscopen en langeafstandstreinen. Verder moeten zorgpersoneel en mensen die door hun werk in contact komen met risicogroepen zich laten inenten. Wie dat niet voor 15 september doet, mag niet werken en krijgt ook niet betaald.

De wijzigingen in het coronabeleid volgen nu het aantal coronabesmettingen stijgt en het vaccinatietempo vertraagt.

De helft van de Franse bevolking heeft inmiddels een eerste coronaprik gehad. Dat zijn 35,5 miljoen mensen. Ongeveer 27 miljoen Fransen hebben alle benodigde prikken gehad en zijn dus volledig ingeënt.