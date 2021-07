Vanaf vrijdag mogen alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 nog Griekse horeca, bioscopen en theaters bezoeken, zo heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis maandagavond bekendgemaakt. Niet-gevaccineerden mogen wel plaatsnemen op het terras.

De maatregel is van kracht tot en met augustus en geldt ook op de Griekse eilanden.

Mitsotakis heeft de maatregel, die ook geldt voor toeristen, ingevoerd om mensen ertoe aan te sporen een prik te halen. Iets meer dan 40 procent van de inwoners van het land is volledig gevaccineerd, maar het aantal vaccinatieafspraken is de afgelopen weken gedaald.

Vrijwel iedereen die in het land in het ziekenhuis belandt, heeft geen prik gehad. "Griekenland gaat niet op slot vanwege de houding van sommige mensen. Het is niet Griekenland dat in gevaar is, maar het zijn de ongevaccineerde Grieken", aldus Mitsotakis.

Het aantal coronabesmettingen in het land is sinds eind juni enorm gestegen. De autoriteiten zien onvoorzichtigheid in bars en restaurants als de grote oorzaak, evenals de verspreiding van de zeer besmettelijke deltavariant van het virus.

Frankrijk kondigde maandag een soortgelijke regel aan. Wie in dat land vanaf 1 augustus een openbare ruimte zoals een café, restaurant of winkelcentrum wil bezoeken, is verplicht een coronacertificaat te overhandigen.

De zogenoemde gezondheidspas is ook nodig om te reizen met de trein of het vliegtuig, zo maakte de Franse president Emmanuel Macron bekend in een televisietoespraak.