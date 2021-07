Wie in Frankrijk vanaf 1 augustus een openbare ruimte zoals een café, restaurant of winkelcentrum wil bezoeken, is verplicht een coronacertificaat te overhandigen. De zogenoemde gezondheidspas is ook nodig om te reizen met de trein of het vliegtuig. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron maandagavond bekendgemaakt in een televisietoespraak.

Nederlanders kunnen via de CoronaCheck-app een certificaat in de vorm van een QR-code aanvragen als ze minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of recent hersteld zijn van een coronabesmetting.

In het geval van een negatieve test mag die niet ouder zijn dan 48 uur. Vakantiegangers die niet volledig gevaccineerd zijn, moeten zich daarom elke twee dagen laten testen indien zij na 1 augustus Franse restaurants en cafés willen bezoeken.

De pas is al vanaf 21 juli vereist voor onder meer attractieparken, culturele instellingen en evenementen met meer dan vijftig personen. Met de pas wil de regering de nieuwe golf besmettingen door de deltavariant terugdringen.

Een PCR-test is vanaf 21 juli niet meer gratis voor toeristen in Frankrijk. De Franse regering wil op die manier zoveel mogelijk mensen stimuleren om zich te laten vaccineren.

Foto: EPA

Vaccinatie vanaf half september verplicht voor zorgmedewerkers

Macron maakte maandagavond tevens bekend dat Franse zorgmedewerkers en andere mensen die door hun werk in contact komen met risicogroepen, zich uiterlijk 15 september volledig moeten laten vaccineren.

Met de verplichte vaccinatie volgt de regering het advies van de Franse Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS). De HAS had zaterdag aangeraden om de verplichting zo snel mogelijk in te voeren.

Macron vroeg zich tijdens zijn toespraak ook openlijk af of uiteindelijk niet alle inwoners van Frankrijk een verplichte coronavaccinatie moeten krijgen.