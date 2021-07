Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht vanaf deze week een grotere bezetting op de intensive cares en verpleegafdelingen. De stijging is het gevolg van het toenemende aantal coronagevallen en van het vaker voorkomen van de deltavariant van het coronavirus.

Volgens het LCPS is er sprake van een trendbreuk sinds vrijdag. Momenteel liggen er in 213 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, het grootste aantal sinds 5 juli. Op basis van hun prognoses verwacht het LCPS dat dit aantal nog verder gaat stijgen.

Het is nog onzeker wat er vanaf volgende week gaat gebeuren, vertelt een woordvoerder. "Als mensen voorzichtig zijn, de nieuwe maatregelen zoals het sluiten van discotheken effectief blijken te zijn en besmettingen niet van jonge mensen overslaan naar de veertigplussers, dan kan het meevallen."

Dat zou volgens de woordvoerder ertoe kunnen leiden dat de instroom volgende week weer minder is. "Maar als dat niet gebeurt, dan kan het verder gaan door stijgen. Daarom zijn voorzichtigheid en waakzaamheid geboden."

Het aantal dagelijkse positieve coronatesten nam vorige week in rap tempo toe. Dat leidde zaterdag tot 10.281 dagelijkse positieve gevallen, het grootste aantal sinds Kerstmis.

Door de explosieve toename van het aantal besmettingen is het zevendaagse gemiddelde gestegen tot 6.619. Een week geleden lag dit gemiddelde nog onder de duizend. Het is dus ruim verzesvoudigd in een zeer kort tijdsbestek.