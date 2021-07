Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 8.522 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er minder dan in het weekend, maar nog steeds veel meer dan een week geleden. Het RIVM registreerde in het afgelopen etmaal één coronagerelateerd sterfgeval.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Coronavirus

De geregistreerde besmettingen in de afgelopen 24 uur zijn er meer dan vijf keer zoveel als vorige week maandag. Toen was de huidige stijgende lijn al ingezet en noteerde het RIVM 1.521 positieve tests.

Het aantal van maandag ligt iets lager dan dat van zondag, toen het er volgens gecorrigeerde cijfers 9.369 waren. Zaterdag noteerde het instituut 10.281 nieuwe gevallen, het grootste aantal sinds 25 december.

Door de explosieve toename van het aantal besmettingen is het zevendaagse gemiddelde gestegen tot 6.619. Een week geleden lag dit gemiddelde nog onder de duizend. Het is dus ruim verzesvoudigd in een zeer kort tijdsbestek.

105 Wanneer kleurt Nederland rood en komt jouw vakantie in gevaar?

Regio Amsterdam-Amstelland telt meeste nieuwe besmettingen

De regio Amsterdam-Amstelland is met 1.407 nieuwe gevallen in de afgelopen 24 uur veruit de grootste coronabrandhaard van het moment. De meeste van die besmettingen werden geconstateerd in de hoofdstad zelf: 1.154. Zondag waren dat er met 1.331 nog meer. Zulke grote aantallen zijn sinds het begin van de coronacrisis nog niet voorgekomen.

Rotterdam volgt met 443 positieve tests en in Groningen waren het er 436. In Utrecht kregen 411 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Breda 289.

Stijging volgt op versoepelingen

De stijging volgde op versoepelingen in onder meer het nachtleven. Die vielen samen met de opmars van de deltavariant van het virus, die volgens het RIVM 40 tot 60 procent besmettelijker is dan de alfavariant (eerder bekend als de Britse variant) en nu de meeste coronagevallen veroorzaakt.

Demissionair premier Mark Rutte heeft maandagmiddag zijn excuses aangeboden voor de te snelle versoepelingen en zijn houding op de persconferentie van afgelopen vrijdag. Hij noemde de keuze om snel te versoepelen "een inschattingsfout".

Ruim 1,7 miljoen positieve tests sinds begin uitbraak

Sinds het begin van de uitbraak van COVID-19 zijn ruim 1,7 miljoen mensen in Nederland positief getest. Eind juli kan de grens van twee miljoen gevallen worden bereikt.

Van bijna achttienduizend mensen is zeker dat ze aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest.