Het aantal besmettingen stijgt sinds een week in een ongekend tempo. Mede daarom heeft het kabinet vrijdag nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus - en dan vooral de besmettelijkere deltavariant - af te remmen. Deze vragen hadden jullie over de huidige coronasituatie.

Is de stijging veroorzaakt doordat er meer getest wordt of Testen voor Toegang?

Volgens deskundigen van het RIVM is het uitgaansgedrag van jongeren de grootste oorzaak voor de recente stijging. Dat valt terug te zien in de data: liefst 65 procent van alle besmettingen van vorige week werden vastgesteld bij 15- tot 29-jarigen.

Dat de stijging ontstaat na de invoering van Testen voor Toegang, wijst er ook op dat het programma deels verantwoordelijk is voor de verslechterde situatie. Met het overheidsprogramma konden belangstellenden een toegangsbewijs aanvragen zodat zij op plaatsen geen afstand meer hoefden te houden. Het systeem bleek echter niet feilloos en zorgde voor corona-uitbraken in meerdere steden.

En hoewel er meer getest wordt, betekent dat niet automatisch dat er meer besmettingen worden aangetroffen. Zo was vrijdag ruim 14 procent (!) van alle afgenomen testen positief. Ter vergelijking: een week eerder was het percentage positieve testen zo'n 4 procent.

Is de deltavariant schadelijker voor de gezondheid?

Dat wordt nog onderzocht. Meerdere onderzoeken spreken elkaar tegen. Vooralsnog kan alleen met zekerheid worden vastgesteld dat de variant veel besmettelijker is dan andere coronavirusvarianten.

Een belangrijke kanttekening: vaccins bieden voldoende bescherming tegen de deltavariant. Zo worden na twee prikken van AstraZeneca- of het Pfizer-vaccin respectievelijk 92 tot 96 procent van alle ziekenhuisopnames voorkomen, terwijl ook veel minder mensen ziek worden.

Moeten we binnenkort weer mondkapjes dragen in binnenruimtes?

Daar heeft het demissionaire kabinet nog niks over gezegd, maar het lijkt er niet op. Het kabinet probeert momenteel vooral de infecties onder jongeren terug te dringen. Zij raakten vooral besmet tijdens het nachtleven. Daarom moesten clubs en discotheken weer dicht en is de sluitingstijd van horecagelegenheden ingekort.

Onder andere doelgroepen is vooralsnog geen significante stijging van de hoeveelheid besmettingen te zien. Een maatregel die alle Nederlanders treft, lijkt ook om die reden nog onwaarschijnlijk. De anderhalvemeterregel blijft waarschijnlijk nog wel langer onder ons. Het OMT wil die maatregel begin augustus opnieuw onder de loep nemen.

Hoe goed werken de bestaande vaccins tegen de deltavariant?

Alle farmaceuten hebben vastgesteld dat hun vaccins iets minder effectief zijn tegen de deltavariant, maar nog altijd ruim voldoende bescherming bieden.

Van het AstraZeneca- en Pfizer-vaccin is bovendien al vastgesteld hoeveel gezondheidsklachten en ziekenhuisopnames het kan voorkomen. Die data wordt momenteel ook vastgesteld van het Moderna- en Janssen-vaccin.

Experts van het OMT vragen zich wel af wanneer het Janssen-vaccin volledige immuniteit biedt tegen de deltavariant. Mogelijk duurt dat langer dan de momenteel verwachte twee weken. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft extra onderzoek aangekondigd.

Betekent dit dat personen die zijn geprikt met Janssen, slecht zijn beschermd tegen de deltavariant?

Nee, want het vaccin biedt nog altijd ruim voldoende bescherming tegen de deltavariant. Mogelijk duurt het wat langer totdat die bescherming in jouw lichaam is opgebouwd. Dat kan in de toekomst mogelijk alleen gevolgen hebben voor het tijdstip waarop een vaccinatiebewijs kan worden aangevraagd. Maar voor nu is nog niets zeker.

Kunnen landen meer vragen van reizigers als Nederland op 'rood' gaat door de opmars van de deltavariant?

Ja. Landen kunnen reizigers uit 'risicogebieden' bepaalde verplichtingen opleggen en zelfs weigeren als zij dat willen. De invoering van het coronapaspoort zorgt ervoor dat een aantal basisregels in de EU gelden, maar landen kunnen aanvullende eisen invoeren.

Kan de reactie van het lichaam op de vaccinatie zorgen voor een positieve testuitslag?

Deze vraag heeft het RIVM de afgelopen maanden vaak gekregen. Volgens de experts heeft de vaccinatie geen invloed op coronatesten. De vaccins bevatten geen coronavirusdeeltjes.

Als je positief bent getest, maakt je lichaam - als het goed is - na de infectie zelf ook antistoffen aan tegen het virus. Dat heeft wel invloed op de vaccinatieplanning: door de natuurlijke opgebouwde immuniteit volstaat één coronaprik - van welk vaccin dan ook - om als volledig ingeënt te worden beschouwd. Voorwaarde is dat jouw besmetting maximaal zes maanden geleden is vastgesteld.

Hoeveel procent van de volledig gevaccineerden moet alsnog naar het ziekenhuis?

In het onderstaande artikel is uitgebreid uitgelegd in hoeverre vaccins bescherming bieden tegen de deltavariant. Absolute cijfers ontbreken omdat de vaccinatiestatus van patiënten niet centraal wordt bijgehouden, maar ziekenhuizen vertelden aan het AD dat vrijwel alle patiënten momenteel niet-gevaccineerden zijn. Ook experts benadrukken vrijwel iedere dag dat die doelgroep vrijwel alleen nog ernstige risico's loopt

Het Verenigd Koninkrijk maakte begin juni na 126 ziekenhuisopnames de balans op: slechts 3 personen waren volledig gevaccineerd, 28 personen waren deels gevaccineerd (waarvan er 3 net de eerste prik hadden gehad) en 83 personen waren niet gevaccineerd. Van de overige personen was de vaccinatiestatus onbekend. Eén ding is duidelijk: vaccins voorkomen een enorm deel van de opnames.