Intensive care-arts Diederik Gommers vindt dat demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge vrijdagavond tijdens de persconferentie excuses hadden moeten aanbieden voor het coronabeleid. "Ik begrijp niet waarom Rutte en De Jonge niet gewoon sorry hebben gezegd op de persconferentie", schrijft Gommers zondag op Instagram.

Ook gedragswetenschapper Reint Jan Renes vond de persconferentie van vrijdag opmerkelijk, zo vertelde de deskundige vrijdag bij Nieuwsuur. Renes vindt onder andere dat het kabinet meer aan zelfreflectie had kunnen doen. "Het 'Sorry, dat was niet allemaal heel handig, we gaan het opnieuw met zijn allen aanpakken' dat mogen ze eigenlijk nog wel even zeggen. Dat is echt nodig."

Volgens Gommers was het logisch dat het grote aantal coronabesmettingen na de versoepelingen niet voorspeld werden in de RIVM-modellen. "Daar was geen rekening gehouden met ons 'oude' gedrag als gevolg van veel te positieve uitlatingen van het kabinet en de toegangstesten die niet op orde waren."

De ic-arts kan nog niet met zekerheid stellen of we ons zorgen moeten maken over een 'vierde golf' aan coronabesmettingen. "Op dit moment weten we dat gewoon niet", schrijft Gommers. Wat wel duidelijk is, is dat er te rooskleurig is gedacht over de versoepelingen. "Het leek allemaal namelijk zo mooi eind juni, want de ziekenhuis- en ic-opnames met COVID-19-patiënten daalden als een speer. Dat was ook steeds de meetlat van eventuele versoepelingen. Er waren waarschuwingen uit Engeland over de deltavariant, maar wij hoopten dat we iets verder waren met onze volledige vaccinaties."

De deltavariant verspreidt zich echter veel makkelijker en ongevaccineerden zijn vatbaarder en worden zieker, zegt Gommers. De arts benadrukt dat je met een agressiever virus minder mensen nodig hebt om weer de ic's te laten overlopen. "In plaats van 12 miljoen volwassenen in 2020, zijn er nu 3 miljoen ongevaccineerden in de herfst van 2021. Je hebt maar duizend ernstig zieke patiënten nodig om de ic's weer te laten overlopen. Hopelijk zijn we er op tijd bij maar het is duidelijk minder positief geworden."