De Surinaamse overheid heeft enkele coronamaatregelen vanaf zaterdag versoepeld, meldt Waterkant. De basisscholen en gebedshuizen in het land mogen weer open.

Vanaf 14 juli gaan de basisscholen weer open. Het schooljaar duurt in het land nog ongeveer zes weken. Het Surinaamse ministerie van Onderwijs heeft voor deze laatste weken een speciaal afsluitend lesprogramma opgesteld. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in hoe de kinderen er qua ontwikkeling en kennisniveau voor staan.

Gebedshuizen mogen na drie maanden gesloten te zijn geweest weer open en maximaal vijftig bezoekers ontvangen. Ook is het maximum aantal aanwezigen bij uitvaarten bijgesteld naar 25. Bovendien is buitenshuis eten en terrasbezoek weer toegestaan.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in het land loopt langzaam terug. De Surinaamse regering versoepelde begin juli de coronamaatregelen voor reizigers naar het land.

Reizigers die naar Suriname willen en volledig zijn gevaccineerd tegen COVID-19 zijn vanaf twee weken na hun laatste prik welkom in het land. Ook hoeven zij niet in quarantaine.

Nog steeds code paars in Suriname, code zwart voor de ziekenhuizen

In Suriname is nog steeds code paars van kracht, het hoogste alarmniveau. In de ziekenhuizen geldt nog steeds code zwart, wat betekent dat niet alle zorg kan worden geleverd.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen in Suriname passeerde in juni de vijfhonderd. Ruim 40 procent van alle sterfgevallen sinds het begin van de uitbraak van COVID-19 in het land werd in die maand geregistreerd. Begin juni registreerde Suriname in een week tijd meer coronagerelateerde sterfgevallen dan het 29 keer zoveel inwoners tellende Nederland.