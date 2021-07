De Tweede Kamer komt woensdag terug van reces voor een debat over het coronavirus. Aanleiding is een nieuwe coronabrief van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het was eigenlijk niet de bedoeling dat er zo snel weer over het virus gesproken zou worden. Het debat staat op de agenda voor woensdagmiddag 13.00 uur.

Zaterdag meldde het RIVM voor het eerst sinds 25 december meer dan tienduizend nieuwe coronagevallen in een dag tijd. Dat is negen keer zo veel als het aantal van vorige week zaterdag.

Tijdens het debat zal gesproken worden over de snelle toename van de coronabesmettingen van de afgelopen week en de manier waarop het huidige coronabeleid is vormgegeven. Dat gebeurt niet in het bekende Tweede Kamergebouw, maar in de Ridderzaal. Het Binnenhof wordt namelijk gerenoveerd.

De vergaderzaal van het parlement is sinds donderdag gesloten omdat de Kamer vanwege een renovatie naar een tijdelijke locatie moet. De eerste zetels werden vrijdag al tijdens een korte persbijeenkomst met Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp weggehaald en ingepakt. De nieuwe, tijdelijke vergaderzaal opent pas na het reces.