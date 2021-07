Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil nader onderzoek naar hoe snel het Janssen-vaccin bescherming biedt tegen de oprukkende deltavariant. In een vannacht gepubliceerd advies plaatst het Outbreak Management Team (OMT) de kanttekening dat het "de vraag is" in hoeverre het middel twee weken na de prik al volledige immuniteit biedt tegen de coronavirusvariant.

"Ik wil deze kanttekening goed bekijken en informeer u (de Tweede Kamer, red.) daar zo snel mogelijk over", aldus De Jonge.

Momenteel worden Nederlanders die een Janssen-prik ontvangen twee weken na het zetten van de prik als 'volledig gevaccineerd' bestempeld. OMT-leden twijfelen of dat gezegd kan worden nu de deltavariant in Nederland circuleert.

Recentelijk kregen Nederlanders de kans om vrijwillig voor het Janssen-vaccin te kiezen. Het middel was grotendeels uit de vaccinatieplanning gehaald, omdat er een extreem kleine maar zeer ernstige bijwerking kan ontstaan: een tekort aan bloedplaatjes, gepaard met zeldzame trombose.

Het risico op de bijwerking zou in andere situaties genomen kunnen worden, omdat het vaccin nog altijd als veilig en effectief wordt beschouwd, maar omdat Nederland over zó veel Pfizer- en Moderna-vaccins beschikt kon het vaccin opzijgelegd worden.

Veel Nederlanders kozen voor het Janssen-vaccin. Een eerste lading van 200.000 vaccindoses was binnen enkele dagen gereserveerd. Een tweede lading van 175.000 Janssen-vaccins is sindsdien beschikbaar gesteld.

Janssen-prik bood uitkomst voor vakantieplannen of uitgaansleven

Omdat bij het Janssen-vaccin één prik voldoende is, is dat voor veel Nederlanders een geschikte optie om zo snel mogelijk beschouwd te worden als 'volledig gevaccineerd'. Dat kan uitkomst bieden bij snelle vakantieplannen.

Daarnaast konden jongeren binnen enkele dagen na de prik al een vaccinatiebewijs aanvragen om uit te gaan. Zij moeten inmiddels twee weken wachten op hun QR-code.

De vele besmettingen die zijn ontstaan in het uitgaansleven, of zijn meegenomen uit het buitenland, hebben ertoe geleid dat het demissionaire kabinet vrijdag op de rem heeft getrapt. De mogelijkheden van Toegang voor Testen zijn flink ingeperkt en het nachtleven is voor ruim een maand weer aan banden gelegd. Ook waarschuwen de bewindslieden voor mogelijk nieuwe inreisbeperkingen die andere landen kunnen opstellen voor Nederlandse reizigers.