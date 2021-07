Omdat plots steeds meer Nederlanders besmet raken met het coronavirus, heeft het kabinet nieuwe maatregelen ingesteld. Vooral in de horeca en bij evenementen zijn strengere regels. Maar het ging toch juist goed? Nee, vindt het kabinet. Een uitleg in stapjes:

Dit moet je eerst weten over de besmettingen:

- Twee weken geleden waren er nog maar weinig besmettingen. Op 26 juni, de dag van de laatste versoepelingen, waren er 556 positieve testen.

- Het kabinet verwachtte toen dat er iets meer besmettingen bij zouden komen. Dat gebeurt nou eenmaal als mensen vaker bij elkaar komen. En dat hoeft niet erg te zijn.

- Maar die inschatting bleek verkeerd. 'Iets meer besmettingen' bleek 'veel meer besmettingen'. Vrijdag waren het er 6.986. Dat zijn er ruim 12 keer zo veel als twee weken geleden.

En dit moet je weten over de variant en de prikken:

- Het coronavirus verandert steeds een beetje. Nederland heeft nu vooral de deltavariant. Die is bijna dubbel zo besmettelijk als de versie van een jaar geleden. In korte tijd raken dus flink meer mensen besmet dan eerder.

- Nog lang niet iedereen heeft al z'n coronaprikken gehad. Vooral jonge mensen nog niet, maar ook sommige ouderen nog niet.

- We weten nog niet zeker of alle prikken goed tegen alle varianten werken. En als een prik werkt, is dat pas na een paar weken.

Nog lang niet elke Nederlander is al gevaccineerd.

Reden 1 voor het kabinet: niet-geprikten beschermen

- De meeste besmette personen zijn onder de dertig jaar. Voor hen is het virus meestal niet zo'n probleem (daarover straks meer).

- Maar zij kunnen wel ouderen aansteken. Hun ouders, leraren, collega's of oma's bijvoorbeeld. Als zij niet zijn gevaccineerd, kunnen ze wél ernstig ziek worden.

- Zij kunnen in het ziekenhuis belanden of zelfs doodgaan. Dat wil het kabinet niet.

Reden 2: mensen bij wie de prik niet werkt beschermen

- Ook zijn er mensen bij wie de prik niet goed werkt. Dat zijn mensen die een slecht immuunsysteem hebben (ze worden sneller ziek dan anderen).

- Zij kunnen zelfs na een coronaprik besmet raken, ernstig ziek worden en doodgaan.

- Hoe meer coronabesmettingen in Nederland, hoe groter de kans dat deze mensen ook ziek worden. Dat wil het kabinet niet.

Reden 3: het kan weer druk worden in de ziekenhuizen

- Reden 1 en 2 kunnen er misschien voor zorgen dat het weer heel erg druk wordt in de ziekenhuizen.

- Hoe groot die kans is, weten we niet. Maar het kabinet wil het per se voorkomen.

In het allerergste geval wordt het weer heel druk in de ziekenhuizen.

Reden 4: long covid voorkomen

- Verder vreest het kabinet voor 'long covid' onder jongeren. Dat betekent dat je na een coronabesmetting nog maanden moe en ziek bent, en niet (veel) naar werk of school kan.

- Gelukkig is de kans op long covid best klein. Dus als er weinig jongeren besmet raken, krijgen héél weinig jongeren long covid. Vervelend voor hen, maar geen reden om voor het hele land weer coronaregels in te stellen.

- Maar als heel veel jongeren besmet raken, zullen best veel jongeren long covid krijgen. Ook dát wil het kabinet niet.

Misschien reden 5: vakanties

- Hoe meer besmettingen in Nederland, hoe minder welkom we zijn in het buitenland. Vakantielanden willen dan misschien geen Nederlanders op bezoek.

- Het kabinet ontkent dat dit een reden is om weer met coronamaatregelen te komen. Maar veel experts denken dat het wél een reden is: zodat we deze zomer gewoon op vakantie kunnen.

