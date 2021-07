Het Outbreak Management Team adviseerde het demissionaire kabinet om een sluitingstijd van 22.00 uur voor de horeca te overwegen. Die maatregel en andere aanscherpingen van het beleid moesten vóór het weekend getroffen worden, staat in het advies van de deskundigen dat in de nacht van vrijdag op zaterdag gepubliceerd werd.

Het kabinet besloot uiteindelijk tot een sluitingstijd van 0.00 uur. De geopperde openingstijd van horecagelegenheden, 6.00 uur, hebben de bewindslieden wél overgenomen van de OMT-leden.

De maatregelen gingen zaterdagochtend 'pas' in, wat tegen het advies van het OMT indruist. Daardoor konden kroegen en clubs vrijdagavond nog tot laat openblijven. Daar leek veel belangstelling voor: vrijdag werd duidelijk dat via Testen voor Toegang al 180.000 coronatests waren ingepland voor uitjes dit weekend.

Dankzij die tests hoefden bezoekers geen afstand te houden, maar het systeem bleek verre van waterdicht en leidde tot corona-uitbraken in steden als Groningen, Enschede en Amsterdam. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een in de nacht van vrijdag op zaterdag gepubliceerde Kamerbrief dat er misbruik werd gemaakt van het systeem, waardoor infectiehaarden werden veroorzaakt.

Mede daarom kan de anderhalvemeterregel voorlopig niet meer bij hoge uitzondering genegeerd worden met het coronatoegangsbewijs voor de horeca.

'Gebrek aan handhaving hindert nemen van snellere maatregelen'

Ingewijden meldden dat het niet mogelijk was om de maatregelen vrijdagavond al meteen in te laten gaan, vanwege verwachte handhavingsproblemen.

Desondanks waren de bewindslieden het er met het OMT over eens dat de horeca "een stap terug moet zetten". Het nemen van nieuwe maatregelen moet de explosieve stijging van de coronacijfers afremmen.

Volgens het RIVM is die stijging voornamelijk veroorzaakt doordat veel Nederlanders, onder wie veel 15 tot en met 29-jarigen, besmet raakten toen zij in de late uurtjes cafés, clubs en discotheken bezochten. Om die reden is het nachtleven tot en met 13 augustus weer aan banden gelegd, drie weken nadat de clubs en discotheken hun heropening vierden.