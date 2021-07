Het aantal positieve coronatests is de afgelopen week "explosief" gestegen en daarom zag het demissionaire kabinet zich genoodzaakt in te grijpen: onder meer de nachtclubs moeten weer dicht en de horeca moet om middernacht sluiten. Dit zijn de antwoorden op de vragen die jullie ons hierover stelden op ons reactieplatform NUjij.

Is het niet zo dat we veel meer positieve testen zien omdat we nu veel meer testen?

Het kabinet had al gerekend op een stijging in het aantal coronatests. Niet alleen door de versoepelingen zelf, maar ook doordat er door de toegangstesten logischerwijs ook meer besmettingen ontdekt zouden worden.

Maar het kabinet had er niet op gerekend dat het aantal positieve tests zodanig zou stijgen (deze week was het aantal positieve tests zelfs verzevenvoudigd ten opzichte van vorige week). Niet alleen het absolute aantal positieve tests stijgt, ook het percentage positieve tests neemt toe. Dat wijten de experts aan de besmettelijkere deltavariant van het virus.

Hoewel het aantal positieve coronatests zich nog niet in de ziekenhuiscijfers vertaalt, kan het kabinet niet uitsluiten dat er uiteindelijk toch weer meer ziekenhuisopnames gaan komen. Daarom zijn deze maatregelen volgens het kabinet nodig.

66 De Jonge: 'Keuze voor versoepelen was twee weken geleden logisch'

Blijven theaters en bioscopen nog wel open? Hoe zit het met de kermis?

Ja, alle culturele locaties blijven gewoon open op voorwaarde dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Een film kijken in de bioscoop is dus ook na zaterdag nog mogelijk, maar je moet wel voldoende afstand houden van de andere filmliefhebbers.

Voor doorstroomlocaties verandert er niks ten opzichte van hoe het nu is. Ook kermissen en rommelmarkten kunnen nog steeds plaatsvinden. Deze zullen wel zijn ingericht op het houden van voldoende afstand. Bezoekers moeten zelf zorgen dat ze voldoende afstand van elkaar houden.

Wat betekent dit voor restaurants? Mag je nog met vrienden uit eten?

Je mag nog gewoon met je vrienden uit eten. Het is wel verplicht om 1,5 meter afstand te houden van andere bezoekers, tenzij er kuchschermen zijn. In dat opzichte is er niks veranderd. Wel moet de horeca de deuren om middernacht sluiten, dus tot diep in de nacht tafelen zit er niet meer in.

128 Rutte over nieuwe maatregelen: 'Geen optredens of tv's met sport in horeca'

Mag ik nu een (bescheiden) privéfamiliebijeenkomst geven van vijftien volwassenen die allemaal volledig gevaccineerd zijn zonder 1,5 meter afstand te houden?

Het was sowieso al niet toegestaan om met zoveel mensen samen te komen zonder afstand te houden. Hoewel het kabinet de beperking op het aantal bezoekers bij de vorige versoepelingsronde schrapte, bleef het houden van 1,5 meter afstand nog altijd de norm. Dit geldt voor zowel gevaccineerden als mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn.

Demissionair premier Mark Rutte riep vrijdag mensen op ook op hun feestjes de coronamaatregelen na te leven. "We willen elkaar allemaal weer ontmoeten, en dat kan ook. Maar doe het verstandig, neem je verantwoordelijkheid. Houd feestjes klein en beheersbaar, en houd 1,5 meter afstand", aldus Rutte.

Hoe zit het met geplande bruiloften/trouwerij ?

De maatregelen voor bruiloften werden al eerder versoepeld en zijn vrijdag niet aangescherpt. Ook voor deze feestelijke gelegenheden is de 1,5 meter afstand de leidraad en moeten gasten een vaste zitplek hebben. Het maximale aantal gasten bij de huwelijksvoltrekking is dan ook afhankelijk van in welke mate afstand gehouden kan worden.

Hoe zit het nu met de resultaten van de Fieldlab-experimenten? Is dat voor niets geweest terwijl we toen op het hoogtepunt van de crisis zaten?

De manager van Fieldlab Evenementen liet vrijdag aan NU.nl weten het "schandalig te vinden wat nu gebeurt". Daarmee doelde hij op het besluit om meerdaagse festivals voorlopig niet toe te staan. De resultaten van de experimenten zouden op die manier niet worden meegenomen in de besluitvorming, aldus programmamanager Piet Lubberts.

"In clubs en in de horeca zijn allerlei besmettingshaarden ontstaan. Maar de situaties in clubs zijn tijdens de looptijd van Fieldlab Evenementen nooit door ons onderzocht en voldoen ook helemaal niet aan wat wij verder hebben geadviseerd. Wij keken naar evenementen in een heel gecontroleerde omgeving. We hebben het voor elkaar gekregen in korte tijd grote mensenmassa's bij een locatie naar binnen te krijgen en nu worden we eigenlijk over een kam geschoren met de horeca", zei Lubberts.

Gaat de voorgenomen versoepeling dat kinderen met verkoudheidsklachten zonder test naar school kunnen nog door?

Vooralsnog lijkt dat wel het geval te zijn. Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben niet laten weten dat deze regel komt te vervallen.

De regel kon namelijk worden versoepeld vanwege de geringe rol in de verspreiding van het virus die kinderen spelen in combinatie met de lage coronacijfers die we vorige week nog zagen. Wellicht dat ook de vakantie een rol speelt in dit besluit: de eerste scholen in de regio Noord hebben al zomervakantie.