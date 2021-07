Ondanks de snelle toename van het aantal coronabesmettingen vindt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat de versoepelingen van twee weken geleden verantwoord en logisch waren. De risico's waren ingecalculeerd, maar er blijft een onzekerheidsmarge, aldus de minister vrijdagavond.

Volgens De Jonge blijven de meeste versoepelingen dan ook verantwoord, maar is er toch reden om in te grijpen. Vooral de besmettelijkere deltavariant gooit volgens hem roet in het eten. "De cijfers zijn echt ongekend. We zijn van vijfhonderd naar zevenduizend besmettingen per dag gegaan", zei de minister.

Hij snapt dat mensen zich afvragen waarom er nieuwe maatregelen worden genomen, terwijl vooral jongeren besmet raken. Die worden minder ziek dan oudere mensen. "Maar jongeren hebben ouders en grootouders, ooms en docenten. Als we het in dit tempo laten oplopen, dan is het onvermijdelijk dat andere generaties besmet raken."

Vooral in de wijken waar veel mensen zich nog niet hebben laten vaccineren wandelt het virus door de generaties heen, aldus De Jonge. "En ook jongeren kunnen ernstige klachten krijgen en in het ziekenhuis belanden. De kans is klein, maar zeker niet nul."

De Jonge vreest dat de druk op de zorg weer oploopt als er niet wordt ingegrepen. "Niet dat we dat niet aankunnen, maar er moet nog veel zorg worden ingehaald."

De afgelopen weken zijn veel besmettingsclusters ontstaan bij uitgaansgelegenheden, onder meer doordat er werd gesjoemeld met toegangsbewijzen. "Ik kan me goed voorstellen dat als je als jongere dacht dat je je veilig had gewaand, dit achteraf tegenvalt. Maar ik wil benadrukken dat het bij veel gelegenheden ook goed is gegaan."

De minister wijst mensen op hun eigen verantwoordelijkheid. "We kunnen dit systeem alleen goed laten werken als we het met elkaar doen. Je kunt niet naast elke jongere een agent zetten."