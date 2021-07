Het aantal positieve coronatests is afgelopen week verzevenvoudigd ten opzichte van de week ervoor. Het demissionaire kabinet heeft daarom besloten nieuwe maatregelen in te voeren om deze "snelle verspreiding" af te remmen, maken demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag bekend. Zo gaan clubs en discotheken weer volledig dicht en moet de horeca van middernacht tot 6.00 uur de deuren sluiten.

"De afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat toch een wolk voor de zon is geschoven door de besmettelijke deltavariant", zegt Rutte over de oplopende coronacijfers. De premier noemt de nieuwe maatregelen "niet leuk, maar noodzakelijk". Hoewel de toename in het aantal positieve tests nu nog geen gevolgen heeft voor de kwetsbaren en de zorg, kan het kabinet namelijk niet uitsluiten dat er uiteindelijk toch meer ziekenhuisopnames gaan komen.

De nieuwe maatregelen gaan vanaf zaterdag 6.00 uur gelden en duren tot en met vrijdag 13 augustus. Die dag kijkt het kabinet naar de stand van zaken en wordt een nieuw besluit over de maatregelen genomen.

De voornaamste maatregel is het sluiten van clubs en discotheken. Die mochten de deuren op 26 juni weer openen met behulp van Testen voor Toegang. Dat systeem bleek echter niet waterdicht, met meerdere clusters van besmettingen tot gevolg.

Het Testen voor Toegang-systeem wordt ook tijdelijk gepauzeerd in de horeca. Dat betekent dat vanaf zaterdag ook weer 1,5 meter afstand moet worden gehouden in bijvoorbeeld eetcafés, restaurants en kroegen. Daarnaast legt het kabinet de horeca een sluitingstijd op: om middernacht moeten de deuren zijn gesloten voor bezoekers.

Het coronatoegangsbewijs is nog wél geldig bij bijvoorbeeld evenementen en professionele sportwedstrijden. Deze toegangstest krijgt een kortere houdbaarheid: in plaats van 40 uur mag een toegangstest vanaf aanstaande dinsdag maximaal 24 uur van tevoren zijn afgenomen. Meerdaagse evenementen mogen tot en met 13 augustus niet plaatsvinden.

Explosieve stijging in aantal positieve tests

Het aantal positieve tests steeg de afgelopen dagen explosief. Het kabinet had na de versoepelingen op 26 juni wel op een kleine stijging in het aantal positieve tests gerekend, maar de enorme toename die de afgelopen dagen werd gezien baarde de Tweede Kamer zorgen.

De Jonge vroeg daarom eerder deze week een spoedadvies aan het Outbreak Management Team (OMT) of nieuwe maatregelen wenselijk waren. Dat bleek het geval. Daarnaast benadrukken Rutte en De Jonge vrijdag wederom het belang van het naleven van de basisregels. "We willen elkaar allemaal weer ontmoeten, en dat kan ook. Maar doe het verstandig, neem je verantwoordelijkheid. Houd feestjes klein en beheersbaar, en houd 1,5 meter afstand."