Het demissionaire kabinet neemt met ingang van zaterdag maatregelen om de snelle verspreiding van het coronavirus, vooral onder jongeren, tegen te gaan. Tot en met vrijdag 13 augustus moeten cafés om middernacht de deuren sluiten. Discotheken en clubs gaan vanaf zaterdagavond helemaal dicht, zo melden ingewijden.

De maatregelen gaan zaterdag om 6.00 uur in. Het kabinet heeft er volgens ingewijden voor gekozen niet meteen al paal en perk te stellen aan het nachtleven, om problemen met de handhaving te voorkomen.

Ook voor evenementen gaan meer beperkingen gelden. Bezoekers moeten daar zitten en 1,5 meter afstand houden. Twee derde van de maximale capaciteit mag nog worden benut. Het testen voor toegang blijft vooralsnog wel van kracht. Eerder werd nog overwogen daar vrijwel mee te stoppen.

Vooral onder jongeren wordt veel positief getest. Zij maken gebruik van het programma Testen voor Toegang, dat is opgezet om avondjes uit weer mogelijk te maken. Soms was er echter sprake van valse negatieve testen of probeerden jongeren op een andere manier het systeem te omzeilen, met lokale corona-uitbraken tot gevolg.

De maatregelen worden vrijdag om 19.00 uur op een persconferentie toegelicht door demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Zij zijn eerder op de dag geadviseerd door leden van het Outbreak Management Team (OMT) over de coronasituatie van het land. De Jonge had de experts om spoedadvies gevraagd over de mogelijke te nemen stappen van het kabinet.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de maatregelen duren tot 13 augustus. Dit blijkt tot en met 13 augustus te zijn. Het bericht is aangepast.