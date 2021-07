Het aantal positieve coronatests is opnieuw fors toegenomen. Het RIVM meldt vrijdag 6.986 positieve tests, ongeveer een kwart meer dan de 5.475 van donderdag.

Sinds 8 mei werden er op één dag niet meer zo veel positieve tests geregistreerd in Nederland. Het aantal positieve tests van vrijdag is tevens meer dan twee keer zo veel als het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen, dat op 3.171 ligt.

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 22.000 bevestigde besmettingen gemeld. In de week ervoor waren het er nog geen 4.600.

Als gevolg van de explosieve stijging in het aantal besmettingen heeft het demissionaire kabinet vrijdagavond een nieuwe coronapersconferentie gepland. Naar verwachting worden dan nieuwe maatregelen aangekondigd.

Het kabinet zou onder meer horecagelegenheden vanaf vrijdagavond weer een sluitingstijd om middernacht opleggen. Daarnaast wordt er gekeken naar strengere regels voor meerdaagse evenementen.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

105 Wanneer kleurt Nederland rood en komt jouw vakantie in gevaar?

Dit bericht wordt aangevuld.