Het demissionaire kabinet bespreekt de mogelijkheid om horecagelegenheden vanaf vanavond weer een sluitingstijd om middernacht op te leggen. Dat melden bronnen aan NU.nl. Daarnaast wordt er gekeken naar strengere regels voor meerdaagse evenementen.

Over de sluitingstijd voor de horeca is nog wel veel discussie. De nieuwe maatregelen moeten een trendbreuk forceren in de stijgende lijn van coronabesmettingen. Die zijn de afgelopen dagen explosief gestegen.

Vooral onder jongeren wordt veel positief getest. Zij maken gebruik van het programma Testen voor Toegang, dat is opgezet om avondjes uit weer mogelijk te maken. Soms was er echter sprake van valse negatieve testen of probeerden jongeren op een andere manier het systeem te omzeilen, met lokale corona-uitbraken tot gevolg.

Volgens RTL Nieuws worden de mogelijkheden van Testen voor Toegang ingeperkt. Het programma zou voortaan alleen nog bruikbaar zijn bij evenementen waar mensen een vaste zitplaats hebben. Daarmee zou een groot deel van de horeca, discotheken en festivals buitenspel worden gezet.

Bij grotere binnenevenementen zouden maximaal nog maar vijfhonderd bezoekers mogen komen en buiten gaat een maximumcapaciteit gelden van duizend belangstellenden, schrijft de nieuwssite.

Aantal positieve coronatests afgelopen zeven dagen Donderdag 8 juli - 5.475

Woensdag 7 juli - 3.660

Dinsdag 6 juli - 2.213

Maandag 5 juli - 1.523

Zondag 4 juli - 1.210

Zaterdag 3 juli - 1.130

Vrijdag 2 juli - 942

OMT adviseert kabinet over maatregelen

De maatregelen worden vanavond om 19.00 uur op een persconferentie toegelicht door demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Zij zijn eerder op de dag geadviseerd door leden van het Outbreak Management Team (OMT) over de coronasituatie van het land. De Jonge had de experts om spoedadvies gevraagd over de mogelijke te nemen stappen van het kabinet.