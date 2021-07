Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven vanavond om 19.00 uur een persconferentie over de coronasituatie in het land. Naar verwachting worden enkele nieuwe maatregelen aangekondigd, zoals de sluiting van clubs en opschorting van meerdaagse evenementen.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet vrijdag over de vraag of er nieuwe maatregelen genomen moeten worden. Afhankelijk van dat advies zou mogelijk een persconferentie volgen. Dat besluit is nu officieel genomen.

De coronacijfers bewegen zich sinds een kleine week geleden in een scherp stijgende lijn. Waar vorige week vrijdag nog minder dan 1.000 positieve tests werden gemeld, waren dat er donderdag al bijna 5.500.

Het kabinet had gerekend op een kleine stijging van de coronacijfers als gevolg van de grote versoepelingen die eind juni zijn doorgevoerd. De bewindslieden zijn echter verrast door de de explosieve toename. Daarom vroeg De Jonge het OMT eerder deze week om een spoedadvies over de wenselijkheid van nieuwe maatregelen.

Het sluiten van clubs en opschorten van meerdaagse evenementen zou de leeftijdsgroep raken die momenteel het vaakst positief wordt getest: de 15- tot en met 29-jarigen. Vorige week was die groep goed voor ruim 65 procent van alle positieve tests. Ook reizigers (11,1 procent) hebben een flink aandeel in het aantal positieve tests, maar het is niet duidelijk of ook voor hen nieuwe maatregelen volgen.

Aantal positieve coronatests afgelopen zeven dagen Donderdag 8 juli - 5.475

Woensdag 7 juli - 3.660

Dinsdag 6 juli - 2.213

Maandag 5 juli - 1.523

Zondag 4 juli - 1.210

Zaterdag 3 juli - 1.130

Vrijdag 2 juli - 942

Al flink minder testafspraken gemaakt voor uitje in weekend

Dit weekend zijn 180.000 testafspraken ingepland door Nederlanders die dit weekend eropuit willen. Dat waren er vorige week op hetzelfde moment nog 260.000. Uiteindelijk zouden ruim 400.000 tests ingepland worden.

In alle regio's kunnen nog coronatests gepland worden. Het is niet duidelijk wanneer de clubs gesloten zouden moeten zijn. Dat kondigen Rutte en De Jonge vermoedelijk vrijdagavond aan.