Op stations en perrons worden steeds minder mondkapjes gedragen. Dat is momenteel het beeld bij OVNL, de koepel van alle vervoersbedrijven in Nederland. Precieze cijfers ontbreken, maar sommige periodes zou liefst 40 procent van de reizigers geen mondmasker dragen, zo laat de organisatie aan NU.nl weten.

Het grootste gedeelte van de dag zou zeker 10 tot 20 procent van de reizigers geen mondkapje meer dragen op stations of perrons, vertelt OVNL-woordvoerder Pedro Peters aan NU.nl. Van het groeiende probleem is een melding gemaakt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

"We zien dat door de versoepelingen de bereidheid om mondkapjes te dragen is afgenomen", vertelt Peters. Reizigers zouden geen zin meer hebben om mondkapjes te dragen, maar er is ook een groep Nederlanders die in de war is geraakt door het wisselende mondkapjesbeleid.

Zo is het pas sinds eind juni wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen op de stations en perrons. Daarvoor gold een dringend advies, terwijl het ook maandenlang niet noodzakelijk werd geacht. Het openbaar vervoer is een van de weinige plekken waar nog een mondkapje gedragen moet worden, omdat de anderhalvemeterregel er niet altijd nageleefd kan worden.

De ligging van stations kan voor verwarring zorgen. Peters wijst op Utrecht Centraal, dat vlak naast het grote winkelcentrum Hoog Catharijne gelegen ligt. "In de winkels hoeft men geen mondkapje op, maar tientallen meters verderop in het station wél. Dan snap ik de verwarring wel."

Mondkapjes worden in trein wél gedragen

Een woordvoerder van de NS beaamt dat er steeds minder mondkapjes op stations worden gedragen. "In de trein gaat het gelukkig beter. We spreken mensen aan op hun gedrag als we zien dat het misgaat."

Volgens Peters was er een groep reizigers die beweerden dat zij geen mondkapjes hoeven te dragen omdat zij volledig gevaccineerd zijn, "maar die informatie klopt niet".



Het wijst volgens de OVNL-woordvoerder direct op de mogelijke oplossing van het probleem: "Communicatie, communicatie, communicatie. Het is belangrijk dat Nederlanders weten dat zij weer met de trein kunnen reizen, maar doe je mondkapje op."