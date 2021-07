Het demissionaire kabinet ontvangt binnen enkele uren een advies van het Outbreak Management Team over de noodzaak van nieuwe coronamaatregelen, nu het aantal positieve tests explosief is gestegen. Een nieuwe tijdelijke sluiting van clubs en discotheken en het afblazen van meerdaagse evenementen liggen in het verschiet.

Die maatregelen zouden de groep treffen waarin momenteel de grootste hoeveelheid positieve tests wordt afgenomen: tieners en jongvolwassenen. 65 procent van alle besmettingen in de afgelopen week werd vastgesteld in de leeftijdsgroep 15- tot 29-jarigen.

Sinds het programma Testen voor Toegang actief is, werden vele honderdduizenden tests afgenomen bij jongeren die 's avonds uit wilden gaan. Het programma bleek niet feilloos. Lokaal ontstonden corona-uitbraken, waarbij soms honderden jongeren besmet raakten op één avond.

Ook reizigers testen vaak positief

Verder worden ook veel positieve tests afgenomen bij reizigers. In de afgelopen week ging het om 11,1 procent van de in totaal ruim 8.500 positieve tests, terwijl 36 procent van alle recent besmette Nederlanders niet heeft laten weten of zij recent in het buitenland waren geweest. In voorgaande weken werd slechts zo'n 1 procent van de positieve tests afgenomen bij reizigers.

Deze week worden voor het eerst sinds een maand geen reisadviezen voor EU-landen versoepeld. Sterker nog: er werd alleen een reisadvies aangescherpt, voor de Portugese Algarve. Het is niet duidelijk of het kabinet ook kijkt naar strengere maatregelen voor reizigers. Nederlanders keren vooral vaak met het coronavirus terug uit Spanje en Portugal. Het RIVM houdt de situatie in die landen nauwlettend in de gaten.

Als het OMT adviseert om nieuwe maatregelen te nemen, dan volgt vrijdagavond zeer waarschijnlijk een persconferentie. Het tijdstip is nog niet duidelijk. De laatste persconferenties vonden allemaal plaats om 19.00 uur.